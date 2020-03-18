市场监管总局：民生商品类企业复产率达70%以上

人民网北京3月18日电 （邢郑） 18日上午，市场监管总局召开了“保价格、保质量、保供应”“三保”行动视频推进会。

据悉，自1月29日“三保”行动开展以来，全国已有15000余家企业、30万家门店积极参与，包括线下实体企业和线上电商平台，涵盖生产加工、物流运输、商场超市、餐饮服务、快递外卖等多个行业，产品覆盖食品等生活必需品、口罩等防护用品，以及其他生产生活物资。

截至3月上旬，参与“三保”行动的民生商品类企业复产率普遍达到70%以上，为保障市场供应、稳定市场价格、维护消费安全、促进稳岗就业发挥了积极作用。

特别是生活超市，坚持正常开门营业，不仅食品等生活必需品供应稳定，而且价格合理、质量安全，为维持公共秩序作出重要贡献。

对此，市场监管总局副局长孙梅君表示，“三保”行动凝聚了共克时艰的强大合力，广大生产经营企业积极参与，向社会公开承诺保价格、保质量、保供应，展现了企业的责任担当，保障了特殊时期群众生活消费需求。

孙梅君还指出，零售企业和电商平台多方开辟货源，持续稳定供应，实行“无接触配送”，协助市场监管部门精准打击价格违法行为，有力维护了公平有序的市场秩序。行业龙头企业加强上下游企业防疫措施的合作对接，带动产业链上下游协同复工复产。 “三保”行动也为充分发挥企业主体作用、做好新形势下市场监管工作探索了路子。

(责编：邢郑、孙阳)