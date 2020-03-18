为何出台促进消费实施意见？发改委这样说

人民网北京3月18日电 （记者罗知之）国务院联防联控机制今日召开新闻发布会，介绍促进消费回补和潜力释放有关情况。国家发改委就业收入分配和消费司司长哈增友在发布会上表示，2019年消费对国民经济增长的贡献率是57.8%，已经连续六年成为拉动中国经济增长的第一“主引擎”。

日前，国家发改委等23个部门联合印发《关于促进消费扩容提质加快形成强大国内市场的实施意见》。哈增友指出，这主要是两方面的考虑：首先是中央有要求。党中央、国务院始终高度重视稳定和扩大居民消费工作。第二是现实有需要。消费是推动经济发展的持久动力。“这次疫情对消费带来了一定的冲击，稳定和扩大居民消费，促进消费回补和潜力释放是我们有效对冲疫情影响、提振经济的关键举措。特别是在当前国外疫情加速滋生和蔓延的新情况下，我们集中精力扩大国内消费、培育强大国内市场正当其时、非常必要。”

哈增友介绍，围绕着促进居民愿消费、敢消费、能消费这条主线，发改委出台了六个方面十九条政策措施。围绕“愿消费”，从供给侧出发，出台了八项政策措施，着力提高我国产品和服务的质量和水平；围绕“能消费”，从需求端考虑，出台了六项政策措施，着力稳定和增加城乡居民财产性收入，完善消费基础设施；围绕“敢消费”，从维护权益角度考虑，出台了五项政策措施，着力打造诚信、安全、公平的消费环境。

他说，好的政策出台只是良好的开端，下一步发改委将配合相关部门狠抓十九项政策措施的落实落地，真正提升市场主体和广大人民群众的获得感。

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