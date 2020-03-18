发改委：尽快让消费热起来、让经济活起来

人民网北京3月18日电 （记者罗知之）国务院联防联控机制今日召开新闻发布会，介绍促进消费回补和潜力释放有关情况。国家发改委就业收入分配和消费司司长哈增友在发布会上表示，稳定和扩大居民消费，促进消费回补和潜力释放，是一项综合性的系统工程，需要上下左右协同发力。当务之急是进一步压实地方政府推进复产复工、恢复营业的主体责任，在做好疫情防控的前提下抓紧取消过度管控的做法和规定，尽快让消费热起来、让经济活起来。

哈增友指出，这一两个月疫情对消费造成了不小冲击。短期看，冲击影响比较大，但综合起来看，疫情的冲击还是暂时性的、阶段性的，总体上是可控的。随着生产生活秩序的逐步恢复，特别是复工复产的有序推进，被疫情抑制、冻结的消费需求很快会释放出来。同时，在疫情防控中催生的新型消费和升级消费也很快会培育发展壮大起来，关键是主动作为，化危为机。

下一步，国家发改委将充分发挥完善促进消费体制机制部际联席会议制度的统筹协调作用，与有关部门一道，突出抓好六个方面的消费工作：第一，全力保障吃穿用基本消费。第二，培育壮大新型消费、升级消费。第三，重振文旅和餐饮消费。第四，扩容提质养老、托育等服务消费。第五，全面推广健康消费。第六，着力释放三四线城市和农村市场消费潜力。

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