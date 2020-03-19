保障春耕生产农资供应（统筹抓好改革发展稳定各项工作）

疫情防控期间，不失时机抓好春季农业生产，要组织好农资生产、流通、供应，确保不误农时。为此，各地各部门努力克服疫情给农资生产、运输、销售等带来的不同程度影响，进一步细化管理、优化流程，为农资供应按下“快进键”，搭好“快速路”。

——编 者

宁夏固原——

农机供应 加班加点

本报记者 刘 峰

初春的六盘山区乍暖还寒。3月15日，尽管是周末，宁夏固原市原州区头营镇杨郎街道的鑫宇农机公司大院内，仍是一片忙碌的火热景象。组装车间里，工人正在安装、调试机械，一旁的成品区内，崭新的覆膜机、残膜捡拾机、饲料混合机摆放整齐。

“这款耙齿式残膜捡拾机，专门用于捡拾农地残膜，最近特别紧俏，这批生产的500多台已经被订完了。”公司负责人王正指着一台刚刚组装好的机械介绍说。

走进加工车间，机器轰鸣，钢花闪烁，张师傅和两个徒弟身着浅蓝色工服，戴着口罩、手套，正在焊接钢板、切割钢筋。“地里收集残膜作业就靠这耙齿头，必须要焊牢固了，我们3组人一天能完成40套左右。”张师傅说。

鑫宇农机公司从2月22日开始复工复产，目前已有16名工人投入工作。“受疫情影响，复工人数比平时少了一些，但我们加班加点，全力保障春耕备耕的农机具保养维修和新产品的供应采购。”王正说。

在做好疫情防控工作的基础上，原州区早谋划、早部署、早行动，全力支持农资企业做好春耕备耕各项工作。区农业农村局副局长李春琴介绍，目前原州区农机具筹备供应情况较好，已筹备各类春耕播种、田间管理机具和零配件2万余台件，共完成检修、保养各种农机具4000多台。

谈到复工的困难，王正说，前段时间物流受影响，运送液压油缸与弹簧钢原材料的车辆无法正常抵达，生产难以开展。“原材料告急，政府不仅帮我们解决了原材料运输到场的难题，目前还在协调金融机构解决扩大生产的资金需求。”

据了解，目前宁夏组织22个调研督导组深入各县区指导春耕生产和农产品保供工作，精准施策，支持鼓励有条件的农资企业复工复产。截至目前，全区农机生产和作业公司、农机专业合作社全部复工，重点种子企业复工率达到99%。

重庆铜梁——

农资企业 逆势扩产

本报记者 刘新吾

宽敞的车间里，自动化生产线正高速运行，各式成品堆满车间，仓库外的装卸车辆排成了长队。眼下的重庆三丰生物肥料公司，正一片繁忙。

三丰公司位于重庆市铜梁区，生产生物复合肥，用于种植水果、花卉和有机水稻等。公司产品畅销日本、马来西亚和澳大利亚等国，年创汇2000多万美元。

疫情发生后，公司总经理涂国英愁坏了：“企业物流链中断，外地的原料进不来，销往上海口岸的产品运不出去，大把订单兑现不了。”

公司的困难，铜梁区委、区政府看在眼里。春耕陆续开始，化肥可是刚需。区里协调有关部门和街道予以大力支持，除提供防控物资外，还派出干部驻企业指导防控，加强安全管理，为复工复产做准备。

对公司来说，复工的主要拦路虎就是缺少工人。为此，街道和村干部到农户家中摸排，及时组织健康体检，发放健康证明，并推荐到公司上班。几天时间，70多名本地工人就进入公司，保障了企业顺利复工。

2月26日，公司逐步恢复生产。现在，产能已达到正常时期的七成。一方面，公司主动与客户沟通，求得理解。另一方面，公司挖掘潜力，与工人商议，把过去的每天两班倒调成三班倒，努力把时间抢回来。“预计在3月底，企业产能将恢复到正常水平。”涂国英说。

复工复产，防疫可不能松懈。在厂区大门处，有专人负责登记人员信息、测量体温，车辆进出必须消毒杀菌。厂区内外，随处可见有关防控工作的海报，工人的口罩等防护物资充足。“为了降低风险，我们还实行错时上班、分散就餐等制度，保障员工安全。”涂国英说。

虽然受疫情影响，但三丰公司却准备扩大产能。在厂区一侧，两栋新厂房正在抓紧建设，预计在今年5月底建成。

不只是三丰，在做好防疫工作的前提下，重庆的农资企业已陆续复工复产。政府部门积极沟通协调，组织当地农民和返乡人员就近就地参与农业生产，同时加大涉农政策支持力度，支持农资企业复工复产，保障春耕生产需要。

安徽歙县——

三级供应 配送上门

本报记者 游 仪

要不是这场疫情，种了20多年菜的郭华龙，这个季节应该是一年里最忙的时候。按照惯例，这一茬能够忙到5月。

今年55岁的郭华龙，是安徽省黄山市歙县富堨镇的大棚蔬菜种植户。眼瞅着自家23亩蔬菜就要上市，赶在追肥的节骨眼上，疫情来袭，一下子打乱了自家的田间管理。

“茄子、南瓜、韭菜都到了快要采摘的时候，突然物流受到影响，可把我愁坏了。”郭华龙说。正当自己不知所措时，他看到了县里开辟农资直通车的消息。抱着试试看的态度，他拨通了农资公司配送员徐炜的电话号码。

“小徐啊，地里急着下肥，今天能送吗？”郭华龙试探着问道。

“可以呀，我们办了绿色通行证，这次要多少？跟以前一样，还给你送到家门口。”徐炜一口答应。

很快，徐炜拉着满满一车农资，送到了郭华龙的地里。“郭师傅，这是你要的种子、化肥和农药，都按要求送来了，你点点看。如果还有需要，直接给我打电话或发信息，我立马送到。”

及时拿到了农资的郭华龙，长舒一口气，赶忙在自家蔬菜地里忙活起来。“多亏了绿色通道，一个电话就能送货上门，没有错过最佳的追肥期。”郭华龙感慨。

歙县农业农村部门工作人员介绍，为确保农资充足安全供应，县里结合黄山市的农药集中配送模式，构建了“上游生产企业+县级农资公司+乡镇为农服务终端”的农资保障三级供应体系。在整合全县实体经营服务网点的基础上，增设农资销售临时网点，形成网上交易、仓储物流、终端配送一体化经营的模式，切实服务好农资供应“最后一公里”。

据安徽省农业农村厅统计，截至目前，安徽全省230家主要肥料生产企业和14460个肥料销售网点已全部复工复产。此外，截至2月底，安徽已为61家种业企业、68家种畜禽企业、65家肥料企业、86家农药企业出具了《农资保供企业资质证明》，保障农资在市、县、乡、村道路上正常运输。

吉林镇赉——

一路绿灯 送货进村

本报记者 李家鼎

千盼万盼，最后一批送化肥的车终于顺利进了村，任志国悬着的心放下了。

老任是吉林省镇赉县大屯镇英台农机农民专业合作社的理事长，是当地有名的种粮大户。往年这个时候，早已“万事俱备”，谁承想今年遇上了疫情，物流受到影响，进了3月，整个合作社还有100多吨种子和化肥没有到位。

“农事看天不等人。”时候到了，幼苗就要进土，农机就要进场，老任愁得好几天没睡好觉。

“您别担心，我们绝对不能误了种地！”2月初，县农业农村局就开始了大规模的农资储备情况摸底调查。“厂家来送货，能顺利进村不？”老任抛出了自己的问题。

针对疫情对春耕可能造成的影响，镇赉县很快出台《2020年备春耕生产应急实施意见》，明确规定：农资运输车辆不停车、不检查、不收费，优先通行。对外地农资运输车辆及随车运输人员先测量、先记录、先放行，确保春耕生产物资运输一路绿灯。

3月1日起，镇赉全县农资市场恢复供应，合法经销商可凭农业农村局发放的“疫情期间农资经营工作证”送货下乡，对农户实行“点对点”供应。

“我们这儿一路绿灯，放心来吧！”得知好消息，老任马上拨通了常年供货给他的化肥厂家电话。第二天上午，满载农资的货车就进了村。

截至目前，镇赉县已帮助450余家农资经销商办理农资经营工作证。全县春耕所需种子到户率已达75%，化肥到户率达61%，农膜到户率达80%。

省交通运输厅相关负责人介绍，吉林在全省范围内将春季农业生产物资和农机具转运纳入应急运输绿色通道政策范围，交通运输部门向社会公布24小时服务热线，随时协调解决农资运输中的各种问题。

目前，吉林省供销社系统113家农资流通企业通过102个配送中心和4230个连锁网点开展连锁配送经营，并创新销售模式，发挥“智慧农资”连锁网络的大数据优势，做好需求调查，开展送货上门。

内蒙古鄂尔多斯——

“春雷”行动 保障权益

本报记者 张 枨

春回大地，万物复苏，农事正忙。3月13日，内蒙古自治区农牧厅正式启动全区农资打假“春雷”行动，以农村牧区、城乡接合部和农资集散地为重点领域，聚焦种子、农药、肥料、兽药、饲料和农机等六大类农资，维护农牧民农资领域消费权益。

3月14日一大早，鄂尔多斯市农牧业综合执法局工作人员高士成就和同事们来到了伊金霍洛旗生存农资综合服务中心。在测完体温做好登记后，执法人员一行走进服务中心销售店内，出示执法证件并向服务中心负责人表明来意。

高士成认真查看了服务中心的营业执照、经营许可证、进销货台账等资质材料是否齐全。随后，他打开手机上的农业执法通软件，输入农作物种子的审定编号以及农资的生产批号，生产厂家、引进单位等信息一目了然。

经过40多分钟的检查，没有发现违法违规行为后，高士成依据检查项目认真填写了执法检查登记表，让被检查人核实签字。

当天，高士成和同事们共检查了10多家农资产品销售网点。“鄂尔多斯市面积大、跨度远，我们单位20多人分为4个大队，对9个旗县区的农资、饲料、兽药等产品进行常态化检查。”高士成说。

当下，内蒙古春耕生产已自西向东逐步展开，全区各级农牧业综合执法机构、监管机构和行业管理部门建立多部门、多层级联动机制，分区分级开展农资领域隐患排查。“我们将重点整治农资产品非法添加、含量不符、侵权假冒和制售假劣等严重危害农畜产品质量安全和侵害农牧民利益的行为，依法从严、从快、从重处罚一批农资领域违法案件，定期公布农资打假和农畜产品质量安全典型案件。”内蒙古自治区农牧厅副巡视员吴忠岩介绍。

据统计，近5年，内蒙古全区农牧系统累计出动综合执法人员23万余人次，查处假劣农资和农畜产品质量安全等各类案件4700余件，挽回经济损失3100余万元。

四川绵阳——

加强监管 保质保价

本报记者 王明峰

3月14日早上8时许，位于四川省绵阳市涪城区龙门镇的绵阳农资批发市场热闹起来。不少农户戴着口罩、驾驶着交通工具前来购买、批发农资。商户们更是早早地就把玉米、水稻等大春作物种子、化肥、农药等农资商品摆放出来。

袁明是市场里的化肥销售大户，通过申请、提前报备、出具健康证明，2月10日就已经复工。“我的货源有保障，回头客多。”袁明指着已近售空的肥料堆积区说，“农民要抢抓农时，刚开门营业短短几天，我年前购进的几十吨化肥就全部卖空。最近我们及时调节货源、就近调货全面保供，让农民有肥可买。”

在一家农资销售门市部，老板何薪正在叮嘱员工在销售过程中如何防疫。“每年春节到3月底，是农资销售旺季，一年的收入就指望这几个月，虽然今年情况相对特殊，但农资商品并未涨价，供应充足。”何薪告诉记者。

绵阳农资批发市场是川西北片区最大的综合性农资批发市场，这里的供需两旺是春耕备耕的缩影。而在热热闹闹的一旁，是监管部门的冷静执法和热情执法。

当天，在经过严格的体温检测、信息登记、消毒后，绵阳市农业农村局、涪城区农业综合执法大队执法人员进入市场进行例行巡视，监督检查农资质量，排查问题隐患，预防囤积居奇、销售假冒伪劣农资产品等违法行为。

当前，正是春耕备耕的农忙时节。为确保全市春耕生产顺利进行，绵阳市农业农村系统抽调精干力量对全市农资市场开展质量抽检监督，切实做到防疫生产两不误，为夺取粮食和农业丰收、实现全年经济社会发展目标提供有力支撑。

面临疫情影响，涪城区农业综合执法大队一中队中队长杨红坦言“肩上的担子很重”。她说，2月10日开始，绵阳农资批发市场的商户有序复工。执法部门的工作人员现场指导市场管理方、各商户做好疫情防控工作，提高开工负荷，保质保价保供。

图片说明：

图①：内蒙古兴安盟扎赉特旗种子管理站工作人员在检查农用物资。

李 敏摄（人民视觉）

图②：新疆一家地膜生产企业车间内，工人正加班加点生产地膜。

李正虎摄（影像中国）

图③：吉林镇赉县大屯镇英台农机农民专业合作社社员在搬送农资。

欧春来摄（人民视觉）

图④：满洲里铁路口岸站换装场，工作人员对进口化肥进行换装。

郝迎灿 王 闯摄影报道

图⑤：在安徽肥东县一家农资企业，工人们忙着紧急调运产品。

许庆勇摄（影像中国）

图⑥：山西省襄汾县邓庄镇小郭村，村民在种植中药材丹参。

李现俊摄（影像中国）

版式设计：汪哲平

《 人民日报 》（ 2020年03月19日 07 版）

(责编：杨光宇、曹昆)