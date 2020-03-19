统计专业增设正高级职称

本报北京3月18日电 （记者赵兵）近日，人社部、国家统计局联合印发《关于深化统计专业人员职称制度改革的指导意见》，部署深化统计专业人员职称制度改革。《意见》强调，要健全评价体系，增设正高级职称。优化评价标准，把政治品德和职业道德放在评价标准首位，要求统计专业人员自觉维护统计数据真实性，坚决抵制统计造假。突出对能力水平和实际贡献的评价，强化统计服务经济社会发展的导向，引导统计专业人员不断提高统计分析研究能力，促进统计数据在决策管理等方面更好发挥作用。实行分类差异化评价，对不同专业领域设置不同的评价标准，实行国家标准、地区标准和单位标准相结合。

《 人民日报 》（ 2020年03月19日 12 版）

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