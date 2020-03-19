湖北 规上工业企业复工率近50%（来自疫情防控一线的报道）

本报武汉3月18日电 （记者田豆豆、程远州）记者从18日举行的湖北省疫情防控新闻发布会获悉：湖北在加强疫情防控的前提下，采取差异化策略，分区分级、分类分时、有条件的复工复产，对企业进行灵活动态管理。目前湖北规模以上工业企业已有7600多家复工复产，复工率达49.3%。
湖北省将企业分为四类，有序推动复工复产：第一类是指跟生产生活密切相关的、春节以来一直没有停工的、维持经济社会运行必不可少的企业，以及对全国、全球产业链有重大影响的企业。第二类是指金融保险、港口和货运站场、重点产业链配套企业，以及承担国家、省、市重大工程和重点项目的企业。第三类是指用工和产业链配套以本地为主的工业、农业产业化企业，以室外作业为主的建筑业企业，法律会计、软件信息服务等相关服务业企业。第四类是指除限制清单以外的其他市场主体。
据介绍，武汉市第一类企业可以继续复工复产，其他企业不早于3月20日24时前复工复产。在中风险地区，第一、二、三类企业可继续生产和复工复产。在低风险地区，四类企业可继续生产和复工复产。中低风险地区复工复产要分阶段有序实施。
此外，湖北将优先保障对全国、全球产业链配套有重大影响的企业，在防控措施到位、防控责任落实的前提下复工复产。
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