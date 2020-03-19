专利密集型产业增加值超10万亿元

本报电 （记者谷业凯）国家知识产权局、国家统计局近日首次正式发布全国专利密集型产业增加值数据，标志着中国专利密集型产业增加值核算与发布机制正式建立。数据显示，2018年，全国专利密集型产业增加值为107090亿元，占国内生产总值（GDP）的比重为11.6%。
据国家知识产权局有关负责人介绍，为全面反映中国专利密集型产业发展状况，此次发布的增加值数据依据《知识产权（专利）密集型产业统计分类（2019）》（国家统计局令第25号），利用第四次全国经济普查结果进行核算。
中国专利密集型产业按照经济活动性质分为七大类，具体来看，新装备制造业增加值为32833亿元，占专利密集型产业增加值的比重最高，为30.7%；信息通信技术制造业增加值为21551亿元，所占比重为20.1%；信息通信技术服务业增加值为19472亿元，所占比重为18.2%；新材料制造业增加值为14130亿元，所占比重为13.2%；医药医疗产业增加值为9465亿元，所占比重为8.8%；研发、设计和技术服务业增加值为7215亿元，所占比重为6.7%；环保产业增加值为2424亿元，所占比重为2.3%。
据了解，国家知识产权局将推动知识产权密集型产业发展作为一项重要工作内容，与国家统计局合作研制了《知识产权（专利）密集型产业统计分类（2019）》，并于2019年4月1日正式发布实施。在此基础上，两局联合建立专利密集型产业增加值核算和发布机制，此次发布的增加值数据表明，中国专利密集型产业是中国经济增长的重要支撑力量，为促进经济高质量发展提供强劲动力。
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