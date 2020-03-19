防控不松 农时不误——各地全力开展春耕备耕

农时不等人，布谷劝春耕。保供给、保增收、保小康，必须稳住农业生产基本盘。为做到不误农时，各地坚持“早”字当先，在全面做好疫情防控的同时，全力开展春耕备耕，为确保粮食丰收和农业稳定筑牢根基。

政策支持护春耕

农时贵如油。全国春耕备耕从南到北正如火如荼展开，稳粮食生产支持政策密集出炉。

今年国家加大对早稻生产的支持力度，早籼稻和中晚籼稻最低收购价有所提高，农业农村部会同财政部统筹整合农业项目资金36.7亿元。各地出台了相关扶持政策，积极推动早稻面积恢复。

确保粮食丰收首要是保面积。湖南省坚持疫情防控和春耕生产两手抓两手硬两不误，在稳定上年早稻种植面积1642万亩基础上，新增早稻种植面积188万亩，确保全年粮食生产面积达7150万亩、产量达605亿斤，为提高粮食抗风险能力作出贡献。

在保面积、优结构的同时，更多支持政策也在密集出炉。重庆市委农业农村工委委员袁德胜介绍，重庆近期对夺取全年粮食丰收作出部署，及时拨付21.7亿元耕地地力保护补贴，继续执行每亩230元的种粮大户补贴，落实农机购置补贴政策。同时，推进春耕春播“机器换人”，全市投用耕地整地和田间管理机械40.3万台套，完成机耕作业面积511万亩。

为提升金融支持农业发展能力，海南省农业农村厅联合中国农发行海南省分行加大对“三农”重点领域企业、重大项目的融资支持力度，支持南繁种业、涉农企业有序复工复产，特别是涉农中小微企业复工复产资金需求，支持春耕备耕农业生产和农资供应，保障化肥、农药、种子等农资生产供应和价格稳定，助力“三农”领域抗疫情、保畅销、保生产、保增收。

技术指导到田头

这两周，甘肃省农科院小麦所研究员鲁清林一直在各地奔忙，连续在甘肃庆阳市庆城县、平凉市泾川县和天水市清水县等农业试验基地做农技指导。

“我省冬小麦种植面积约在780万亩至800万亩之间。从我们调查的情况看，疫情对我省春季小麦生产影响不大，春季田间管理平实平稳。”鲁清林说，最近农户主要在田间除草和追施化肥，按照往年经验，干旱会引起小麦的黄矮病等病害，因此农民们要密切关注红蜘蛛、条锈病和白粉病的发生情况，早发现、早防治、保丰收。

春耕大忙时节，山西省农业农村厅开展联村、联企、联户，送政策、送技术、送信息，服务疫情防控、服务春季生产、服务产业扶贫的“三联三送三服务”活动，业务骨干和专业技术人员沉到一线，解决农业生产最需要、农村发展最迫切、农民群众最关心、农业企业最突出的问题，全力推动春季农业生产有序开展。

稳产量，“藏粮于技、藏粮于地”正在为农业生产增效益。

目前，我国农业科技进步贡献率达59.2%，主要农作物自主选育品种提高到95%以上。“加快技术集成推广，实现良种良法配套，农机农艺融合正在全面提高粮食生产技术水平和农民种粮效益。”农业农村部科教司司长廖西元说。

为实现“藏粮于地”，今年我国将以永久基本农田、粮食生产功能区和重要农产品保护区为重点，完成8000万亩高标准农田和2000万亩高效节水灌溉任务。

智慧农业特色足

眼下正是麦田病虫害防治的关键时期，这两天，山东省东营市植保站的工作人员来到东营垦利区黄河口镇，对麦田杂草及病虫害进行调查。与以往不同，工作人员只需要将现场收集到的信息通过手持终端上传，省内专家就可以进行网上把脉会诊，并制定出相应的解决方案。

“以前病虫害田间调查完全依靠人工，费时费力，实现不了病虫信息第一时间传递。现在病虫害田间调查实现了智能化，我们建成了智能化监测预警站，配备了手持终端，田间调查的信息第一时间通过手持终端上传到后台，专家就可以在后台看到这些信息，进行分析研判，制定出最佳防治方案。”东营市植物保护站站长谢秀华说。

传统农业向智慧农业进化，大数据功不可没。从“会”种地到“慧”种地，智慧生产正在成为潮流。

智慧农业，离不开装备技术的应用升级。春耕生产中，“北斗”导航无人驾驶拖拉机、无人插秧机、植保无人机等正在越来越多地应用到水稻、玉米种植、棉花播种、小麦田管、蔬菜生产等多个生产环节。

农业农村部农业机械化管理司司长张兴旺介绍，农业机械化正在为提升生产的智慧化信息化水平助力，预计全国投入春季农业生产的植保无人机超过3万台，“北斗”定位无人驾驶拖拉机及配套精准作业农机具超过2万台套，为确保今年春耕备耕的进度和质量提供了机械化支撑。

(责编：杨曦、庄红韬)