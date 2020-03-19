杨理光：疫情让内容生产和传播发生改变

人民网北京3月19日电 （赵爽） 3月10日，金台圆桌——“人民战‘疫’?内容科技未来研判”线上研讨会召开，邀请政产学研代表共同谋划内容科技发展方向，促进内容生态良性发展。

内容生产、聚合分发、动态感知等科技能力建设，在新冠肺炎疫情中发挥了怎样的作用，还有哪些应对的不足？北京市密云区融媒体中心总编辑杨理光分析称这次新冠肺炎疫情本身自带流量，网友大规模宅家，公众对疫情数字的需求近乎苛刻，新闻信息传播与政府治理深度捆绑，这个应用场景某种程度上具有“社会实验”性质，对媒体提出了前所未有的挑战。

在新闻内容生产和传播方面，杨理光讲到了三种现象：

一是由于疫情发展的复杂性，以及全社会动员的广泛性，新闻采编环节要面对大量信息源，对新闻线索、基础素材的拣选、整理、加工、核实变得困难，头绪繁多，信息不完全对称，可信度参差不齐，又要求即时发布。对这种体量和技术能力的基层媒体来讲，难度很大。

二是疫情期间加强了PUGC生产，对全区各地、各单位的新闻进行综合报道，加上一些宣传片、宣传海报，大量的图文和视频报道素材涌入，导致内容编排和审核环节出现了淤塞，缺乏一种类似热点“仪表盘”或者说实时更新的线索看板来辅助，对媒资管理和内容编审环节进行智能统筹。

三是传播渠道发生变化。原创内容除了发自有平台之外，要同时面对学习强国、北京日报、微博、微信、今日头条、抖音、快手等。这些平台的发布流程和标准大同小异，因为原创体量本身就大，要占用很多的人力。但是归根结底，这类机械重复的分发操作不应该由人力来完成。

杨理光还讲到，疫情当下，整个经济社会这种依靠技术、远程协作的运转模式，激发出来的新思路、新理念，会成为抗击疫情的副产品，对整个国家转型发展带来益处。

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