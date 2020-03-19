赵晨：讲好延庆战“疫”故事

人民网北京3月19日电 (赵爽) 3月10日，金台圆桌——“人民战‘疫’?内容科技未来研判”线上研讨会召开，邀请政产学研代表、渠道、平台、企业、社会创作力量等二十余位代表共同谋划内容科技发展方向，共同促进内容生态良性发展。北京市延庆区委宣传部融媒体中心副主任赵晨介绍了延庆战“疫”的故事。
北京延庆APP于战“疫”期间上线，运用精准推荐技术，打造多元内容信息流汇聚。
赵晨说，北京延庆APP坚持“内容为王”，特别是新型冠状病毒疫情发生期间，推出“延延提示”、“老村长喊话”、“延庆榜样倡导疫情应对”、“延庆姑娘驰援武汉”等系列融媒产品，深受网友欢迎，多篇网文阅读量超过10万+。
另一方面，北京延庆APP及时准确回应群众关注关切、实用，引导市民正确认识疫情，缓解紧张情绪。我们积极推广心理疏导热线，全面提供属地人员联系方式方法，为在家与返乡群众提供力所能及的便利。上线短短一个多月，举办线上各类活动40余次。通过热点阅读、精准推荐服务，北京延庆APP帮助用户第一时间获取自己关注的重要新闻、重要通知、防疫指南、疫情播报等内容，实现了分众传播、精准投放。
3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉 新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】
压减数千亿涉企收费举措细则将出 进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】
一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降 今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】
一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5% 中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】