赵晨：讲好延庆战“疫”故事

人民网北京3月19日电 (赵爽) 3月10日，金台圆桌——“人民战‘疫’?内容科技未来研判”线上研讨会召开，邀请政产学研代表、渠道、平台、企业、社会创作力量等二十余位代表共同谋划内容科技发展方向，共同促进内容生态良性发展。北京市延庆区委宣传部融媒体中心副主任赵晨介绍了延庆战“疫”的故事。

北京延庆APP于战“疫”期间上线，运用精准推荐技术，打造多元内容信息流汇聚。

赵晨说，北京延庆APP坚持“内容为王”，特别是新型冠状病毒疫情发生期间，推出“延延提示”、“老村长喊话”、“延庆榜样倡导疫情应对”、“延庆姑娘驰援武汉”等系列融媒产品，深受网友欢迎，多篇网文阅读量超过10万+。

另一方面，北京延庆APP及时准确回应群众关注关切、实用，引导市民正确认识疫情，缓解紧张情绪。我们积极推广心理疏导热线，全面提供属地人员联系方式方法，为在家与返乡群众提供力所能及的便利。上线短短一个多月，举办线上各类活动40余次。通过热点阅读、精准推荐服务，北京延庆APP帮助用户第一时间获取自己关注的重要新闻、重要通知、防疫指南、疫情播报等内容，实现了分众传播、精准投放。

(责编：赵爽、夏晓伦)