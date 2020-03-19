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王宇航：面对疫情 企业要练好内功、提升产品能力

2020年03月19日10:43  来源：人民网-财经频道
 

人民网北京3月19日电 （易潇）新冠肺炎疫情加速了很多企业的线上与线下业务的融合，基于内容科技的行业机会已逐渐显现。在这样的背景下，2020年3月10日，人民网科技公司在人民网的指导下组织召开了金台圆桌——“人民战‘疫’·内容科技未来研判”线上研讨会，共同谋划内容科技发展方向，共同促进内容生态良性发展。

内容科技相关企业如何把握机遇、把控节奏，更好发展。关于内容科技未来发展有何政策建议？联创永宣合伙人王宇航介绍了自己的看法。

王宇航认为疫情对企业的影响不尽相同，疫情虽然限制了很多商业活动，整体上对经济造成了很大的冲击，但是对于一些行业来说反而迎来了利好，例如医疗健康、在线娱乐与教育、远程办公等领域。疫情大大刺激了消费者对这些行业所提供的产品和服务的需求。二级市场一马当先，涌现出很多“疫情概念股”，在春节之后迎来了大涨。一级市场里也有很多创业项目开始积极拥抱线上产业，拥抱直播，开始给投资机构讲新的故事。

王宇航介绍投资行业里会经常提到一个技术成熟度曲线，简单来说就是一项新技术在面世后，往往会经历被高估、被低估，直到技术的发展到了某个性能指标或成本的临界点，或者找到某个可以解决痛点的应用场景，这项技术的价值才会实现跨越式提升。企业的成长也是一样的逻辑，企业只有扎扎实实地练好内功，提升自己的产品能力、供应链能力、用户运营能力，自身的价值才在增长，直到遇到那个跨越式成长的临界点。

王宇航还强调了企业的初心和价值观。以自媒体为例，王宇航称在疫情期间看到关于疫情的新闻报道和小道消息层出不穷，泥沙俱下，大量不经核实哗众取宠甚至是编造的虚假新闻都得到了大量传播，就是因为有些缺乏职业操守的从业者为了短期利益，不择手段地吸引流量。

“靠这种擦边球内容去导流已经受到严控，无论是网警、网监还是大型互联网企业，都在内容审核方面投入了大量成本。”王宇航认为，这部分工作随着未来人工智能与大数据技术的发展和应用，将大幅提升效率，降低人力成本。同时互联网用户素质也在不断提升。“未来市场一定会自我调整，优胜劣汰。”

(责编：易潇、夏晓伦)
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