郑华卫: 一图胜千言 漫画借助媒体产生更好的传播效果

人民网北京3月19日电 （赵爽）3月10日，金台圆桌——“人民战‘疫’?内容科技未来研判”线上研讨会召开，邀请政产学研代表、渠道、平台、企业、社会创作力量等二十余位代表共同谋划内容科技发展方向，促进内容生态良性发展。中国新闻漫画研究会秘书长、新漫网总编辑郑华卫表示漫画行业在疫情期间表现可圈可点。

郑华卫讲到，由于疫情原因导致大部分人处于长期宅家的生活状态，人们的生活方式较日常有了很大的改变。对于在线产品，由于受“社交需求”和“时间充裕”两个因素的影响，用户活跃度与付费能力被进一步激发，在工作、学习、购物，饮食，运动，就医、休闲娱乐等方面都形成了很多新的习惯。如远程办公，在线教育，网络购物，美食pk，云运动，在线会诊等。从而使在线平台的用户活跃度、在线时长等多个方面产生了可观的增长幅度。

郑华卫称，疫情发生后，全国漫画家居家创作漫画作品，各大媒体和漫画协会组织漫画专题进行宣传，如人民网、人民日报讽刺与幽默、新华网、中国日报、求实、学习强国平台等纷纷推出漫画类产品，中国美术家协会、中国新闻漫画研究会、上海、山东、浙江等省美协和漫画协会也纷纷推出相应的漫画产品。一图胜千言，漫画可以传递众志成城抗击疫情的正能量，可以解释居家抗疫的防护重要性，也可以形象地科普病毒的入侵过程等知识。借助移动媒体，产生了很好的传播效果。

(责编：赵爽、夏晓伦)