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许静芳：疫情对于搜索引擎平台来说也是一次大考

2020年03月19日10:45  来源：人民网-财经频道
 

人民网北京3月19日电 （易潇）10日，人民网科技公司在人民网的指导下组织召开了金台圆桌——“人民战‘疫’·内容科技未来研判”线上研讨会，二十余位嘉宾积极谏言，共同谋划内容科技发展方向，共同促进内容生态良性发展。

内容生产、聚合分发、动态感知等科技能力建设，在新冠肺炎疫情这样的社会公共事件中发挥了怎样的作用，还有哪些应对的不足？针对这个问题，搜狗副总裁、搜狗搜索首席科学家许静芳表示，作为优质内容聚合分发的搜索引擎平台，利用自身在大数据、人工智能等技术领域的优势，在帮助公众第一时间获取权威客观信息及服务，同时为政府、社会各界提供科学决策依据、促进政策服务落地上，要发挥更大的推动作用。

从公众知情的角度上，面对完全陌生、来势汹汹的新冠肺炎，公众对全国及自己所在地区的疫情真实情况有着强烈的知晓需求，从而科学清醒地做好风险预判及应对准备。

许静芳介绍说此次疫情中涌现出多款搜索智能应用产品，如：全国实时疫情动态、各地方疫情查询、在线问诊聚合服务平台、同程患者查询、新闻动态及辟谣、科学防护知识科普、新冠肺炎 AI 自测机器人、新冠肺炎AI 问答、各地区发热门诊名单等等。

“这背后，是人工智能研发团队长时间在搜索、智慧医疗、知识图谱、对话系统、知识计算、语义识别等方面的能力沉淀。可以说，权威信息+科技创新，是这次疫情的平台服务背后最关键的一环。”许静芳表示，科技平台在抗击新冠肺炎疫情的过程中已经发挥出不可替代的作用。各行业以及社会各界对AI技术的应用和作用更加接受的态度，有利于进一步推动AI与实际应用的结合，为各行业科技实力提升提供帮助。接下来要思考的是如何让AI技术更好的赋能行业和大众，在此类社会公共事件的服务中发挥更大作用。

(责编：易潇、夏晓伦)
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