杨冬生：有内容还要有生态

人民网北京3月19日电 （易潇）日前，人民网科技（北京）有限公司（下称人民科技）在人民网的指导下组织召开了金台圆桌——“人民战‘疫’·内容科技未来研判”线上研讨会，邀请政产学研代表、渠道、平台、企业、社会创作力量等二十余位代表积极谏言，共同谋划内容科技发展方向，共同促进内容生态良性发展。

疫情期间，内容科技领域的各个方面军是如何运用技术展开联动？又有哪些创新应用？作为汽车厂商，比亚迪产品规划及汽车新技术研究院院长杨冬生认为突如其来的新冠肺炎疫情，对中国经济运行和发展产生了非常大的影响，也改变了行业的发展业态。

据杨冬生介绍，疫情期间，比亚迪通过与科技成果的结合，实现了人车协调、减少外界接触，智能开关车门、尾箱，远程控制空调、高温杀菌等办法，一定程度避免车主对外界的接触，降低了感染的风险。

此外，杨冬生还强调了“出行在外疫情先知”的概念。目前，比亚迪正在联合人民科技打通车载新闻内容生态合作，传播疫情最新资讯和社会正能量资讯，甄别虚假信息，结合用户画像做精准营销推送，让车主掌握疫情动态信息。

在杨冬生看来，有内容还要有生态，跨界合作联合发力是未来的趋势，打通多渠道聚合分发的能力，最终将有价值的服务能力传播开来。他认为，在人类发展的历史进程中，历史或以不同的方式在重演，或把人类带到似曾相识的十字路口。在这疫情艰难的十字路口前，科学、慎重、理性和正确的选择十分关键。

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