吴盛刚：智能大屏助力人民战“疫”

人民网北京3月19日电 (易潇)3月10日下午，人民网科技公司在人民网的指导下组织召开了金台圆桌——“人民战‘疫’·内容科技未来研判”线上研讨会。
疫情期间，内容科技领域的各个方面军是如何运用现有技术展开联动的？有哪些创新应用？面对这样的问题，欢网科技CEO吴盛刚给出了答案。
吴盛刚表示，一直以来电视大屏都承担着家庭信息获取渠道，以及享受娱乐服务的便捷窗口等重要责任。随着科技进步与技术更迭，智能大屏的产生伴随着四大技术特点：可寻址、可画像、可互动、可留存，这使智能大屏在家庭中乃至各个领域发挥着更重要的作用。
吴盛刚表示，全民战“疫”期间，大屏幕疫情寻址速报与权威卫视信息入口聚合发挥了重要的作用。大屏幕疫情寻址速报是基于LBS技术，用户可实时查看所在区域的最新疫情信息，有效告知用户“病毒离你有多远”。
“智能大屏已经拥有了传统电视终端无法比拟的技术能力。无论是针对疫情期间的用户服务，还是疫情过后的品牌营销都将获得灵活应用”。对于未来，吴盛刚认为大屏线上展厅、门店用户导流与电视广告一键购会大力促进品牌和经济的复苏。
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