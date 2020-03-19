人社部：2月三项社会保险费减免累计1239亿元

人民网北京3月19日电（任妍）3月19日上午，人力资源社会保障部举行专题新闻发布会，介绍人力资源社会保障部门应对疫情相关工作进展情况。人力资源社会保障部副部长李忠表示，2月份减免养老、失业、工伤三项社会保险费，累计1239亿元。

李忠表示，其中，中小微企业受益最大，中小微企业因免征社保费直接受益942亿元，大型企业因减收社保费直接受益209亿元。从2月份实际执行的情况来看，效果很好。2—6月预计减免额在5000亿元以上，实际减免效果可能还会大于预期。在失业保险援企稳岗方面，已有128万户企业享受到失业保险稳岗返还186亿元，惠及职工4230万人。

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