人民网>>财经

李伟星:内容消费要做到“软硬结合”

2020年03月19日10:52  来源：人民网-财经频道
 

　　人民网北京3月19日电 （赵超）内容科技是与内容产业融合的新一代信息技术，改变的是内容产业的效率，机遇和挑战并存。

　　2020年3月10日，人民网科技公司在人民网的指导下组织召开了金台圆桌——“人民战‘疫’·内容科技未来研判”线上研讨会，二十余位代表积极谏言，共同谋划内容科技发展方向，共同促进内容生态良性发展。

　　如何重新审视内容科技的价值，如何利用内容科技推动中国数字经济、社会治理更好发展？关于这个问题，小米集团技术委员会副主席李伟星表示，过去十年移动互联网飞速发展，整个内容传播的流动效率已经得到了极大的提高。正是移动互联网的便利使得当下用户会在不同时间、不同地点，通过不同设备、不同应用来观看内容，这四个维度的因素夹杂在一起，会形成一系列很复杂的场景。

　　在李伟星看来，首先要解决“软硬结合”。小米既是内容消费硬件产品的生产商，也是在各种硬件产品上提供全方位的在线内容服务商。小米在复杂的软硬件环境中，持续建立了一个统一的用户账号体系、内容的媒资体系，再通过硬件和软件的连接能力，可以实现用户走到哪就看到哪。

　　其次是智能感知。李伟星介绍说软硬结合、互联互通已经极大的降低了用户的操作成本，但是，还是希望软件有“读心术”，在用户需要的时候，一句话甚至一个眼神，就能在合适的设备上播放想要的内容。

　　李伟星表示要“让内容消费随时随地、随情随景，像呼吸一样自然”，并希望尽早实现这个目标。

(责编：赵超、夏晓伦)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

推荐阅读

3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉　　新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】

财经

压减数千亿涉企收费举措细则将出　　进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】

财经

一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降　　今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】

财经

一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%　　中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】

财经

人社部：6248亿余元养老金到账运营　　人社部：6248亿余元养老金到账运营 回应“2035年养老金将要用光”时称，能够保证长期按时足额发放 新京报讯 (记者马瑾倩 吴为)昨日，人社部召开2019年第一季度新闻发布会。就媒体求证“2035年养老保险金将要用光”…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved