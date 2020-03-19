李伟星:内容消费要做到“软硬结合”

人民网北京3月19日电 （赵超）内容科技是与内容产业融合的新一代信息技术，改变的是内容产业的效率，机遇和挑战并存。

2020年3月10日，人民网科技公司在人民网的指导下组织召开了金台圆桌——“人民战‘疫’·内容科技未来研判”线上研讨会，二十余位代表积极谏言，共同谋划内容科技发展方向，共同促进内容生态良性发展。

如何重新审视内容科技的价值，如何利用内容科技推动中国数字经济、社会治理更好发展？关于这个问题，小米集团技术委员会副主席李伟星表示，过去十年移动互联网飞速发展，整个内容传播的流动效率已经得到了极大的提高。正是移动互联网的便利使得当下用户会在不同时间、不同地点，通过不同设备、不同应用来观看内容，这四个维度的因素夹杂在一起，会形成一系列很复杂的场景。

在李伟星看来，首先要解决“软硬结合”。小米既是内容消费硬件产品的生产商，也是在各种硬件产品上提供全方位的在线内容服务商。小米在复杂的软硬件环境中，持续建立了一个统一的用户账号体系、内容的媒资体系，再通过硬件和软件的连接能力，可以实现用户走到哪就看到哪。

其次是智能感知。李伟星介绍说软硬结合、互联互通已经极大的降低了用户的操作成本，但是，还是希望软件有“读心术”，在用户需要的时候，一句话甚至一个眼神，就能在合适的设备上播放想要的内容。

李伟星表示要“让内容消费随时随地、随情随景，像呼吸一样自然”，并希望尽早实现这个目标。

(责编：赵超、夏晓伦)