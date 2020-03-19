宋茂恩：内容科技为内容产业贡献更多新模式

人民网北京3月19日电 （赵超）内容科技是与内容产业融合的新一代信息技术，改变的是内容产业的效率，机遇和挑战并存。
2020年3月10日，人民网科技公司在人民网的指导下组织召开了金台圆桌——“人民战‘疫’·内容科技未来研判”线上研讨会，邀请政产学研代表、渠道、平台、企业、社会创作力量等二十余位代表积极谏言，共同谋划内容科技发展方向，共同促进内容生态良性发展。
内容科技面临哪些新机遇新挑战，如何重新审视内容科技的价值，以及它对内容产业的贡献模式？如何利用内容科技推动中国数字经济、社会治理更好发展？在中国互联网协会副秘书长宋茂恩看来，新冠疫情所带来的内容生产模式的改变有目共睹。过去，人找信息是搜索，信息找人就是推送，无论是搜索还是推送，信息要匹配需求，解决的主要方式是算法。
但是，随着物联网的发展，特别是5G网络的建设和发展，万物互联，万物都有可能成为互联网的入口，任何物体都有可能成为内容的载体。比如开车导航，在享受导航带来便利的同时，也把位置、速度等信息发给服务器，大量的数据形成了道路交通状况。所以在万物皆媒的进程中，内容科技企业有非常多的机会。
宋茂恩认为，在内容聚合方面，需求驱动越来越多地来源于算法，也就是人们经常说的“机器可能比你自己更了解你”。在内容分发方面，新一代信息技术极大提升了分发效率，移动化带来的便利性从根本上改变了内容产业。随着5G的发展，VR、AR、8K等技术将极大改进用户体验，把内容产业推向一个更高的水平。
未来的内容科技有着广阔的发展空间，能够为内容产业贡献更多的新模式、新业态。宋茂恩强调，唯有创新，方为机遇；唯有融合，方显价值；唯有发展，方为贡献。内容产业借助内容科技在本次疫情防控中的出色表现，正说明内容科技的价值和作用。
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