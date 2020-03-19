人社部：已有1亿农民工外出务工

人民网北京3月19日电（任妍）3月19日上午，人力资源社会保障部举行专题新闻发布会，介绍人力资源社会保障部门应对疫情相关工作进展情况。人力资源社会保障部副部长李忠表示，在各方共同努力下，各地企业复工率和员工到岗率稳步提升，已有1亿农民工外出务工，占春节前返乡农民工的80%。

李忠表示，在推进工作的过程中，人社部门立足职能职责，将满足用户需求与引导劳动者安全有序外出紧密结合，多措并举，在特殊时期有效缓解了招工难、返岗难的问题。人社部门采取的举措，可以用12个字来概括：建机制、搭平台、优服务、强支持。

一是建机制。建立了两项机制。第一项是重点企业用工日调度保障机制，实时对接、每日调度医疗防护用品生产企业、群众生活必需品生产企业等重点企业用工缺口，全力以赴帮助解决用工问题。重点企业数量已经从2月15日的1330家扩大到了现在的9138家，解决招用工人数37万人，解决用工比例达到了75%。第二项是农民工返岗复工“点对点”服务保障机制，加强输出地与输入地的信息对接、运输对接、健康检测对接，保障农民工有组织、成规模、分批次安全有序返岗务工。目前，各地已通过专车专列包机等方式，累计运送农民工超过410万人。

二是搭平台。搭建了两个平台。人社部先后开通面向企业的用工对接服务平台和面向劳动者的返岗复工服务小程序。企业可以登陆平台填报需要返岗的员工信息，劳动者个人可通过扫码登陆小程序填报出行需求。平台开通两周来，企业填报和劳动者登记踊跃，人社部门也正逐步推动相关工作的落实。

三是优服务。优化对接服务。各地持续开展线上“春风行动”，通过开通企业缺工线上登记平台、多渠道发布招聘信息、召开网络招聘会等方式密集发布岗位信息。同时还不断创新工作方式，开通远程招聘、视频面试、网络直播等招聘服务，提升供需对接效果。

四是强支持。加强政策支持。各地因地制宜，制定实施有含金量的政策，支持企业员工返岗复工。北京、重庆、云南等地对为重点企业提供招用工服务的人力资源机构给予补助；山东、贵州、广西等地对重点企业员工返岗产生的交通费给予补助。同时，各地对有组织输出的贫困劳动力给予一次性求职创业补贴。

李忠指出，当前企业用工短缺和部分劳动者无法返岗的矛盾依然存在。下一步，人社部将根据企业复工复产情况，完善工作机制，进一步调动全系统力量，压实责任、突出重点、分类施策，以更加有利的工作举措，为企业尽快复工复产、为劳动者尽早返岗就业提供支撑和保障。

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