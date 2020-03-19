陈聪：科技力量将成行业复苏的关键因素

人民网北京3月19日电（许维娜）3月10日，人民网科技（北京）有限公司（下称人民科技）在人民网的指导下组织召开了金台圆桌——“人民战‘疫’·内容科技未来研判”线上研讨会，邀请政产学研代表、渠道、平台、企业、社会创作力量等二十余位代表积极谏言，共同谋划内容科技发展方向，共同促进内容生态良性发展。

太合娱乐集团CEO陈聪表示，此次新冠肺炎疫情对于院线电影的影响是非常大的。主要体现在四个方面：一是电影撤档或改档造成的压力；二是拍摄制作计划打乱；三是线下渠道运营的压力，没有现金流流入；四是复工初期的内容提供缺乏，用户量级少。

陈聪分析认为，全行业角度来看，有些问题是暂时的，好内容的价值和线下娱乐消费的规模，不会因为疫情有根本变化。但由于疫情的出现，许多产业原本存在的问题被放大，变得更加突出。“比如，内容类型或用户消费习惯的分化；宣发预算收紧，对于精准营销的需求变大；以及影院端收入增速放缓，各类成本费用提升情况下，需要更精细化的运营，并且探索新的变现的可能性。”

在陈聪看来，所有问题都是一体两面，危与机并存。他举例称，首先，疫情迫使内容的更多渠道输出，新的视频平台给内容提供更多的播出载体和变现方法；其次，电影行业也已进入了产业互联网阶段，越来越多的公司通过科技为产业链改造提供服务；最后，线下渠道的整合和新的模式，使所有传统业务均可以用科技的玩法来重新做一遍。

疫情发生后，电影主管机构和各地政府密集出台支持影视企业的政策，从创作、宣发、影院等产业链各环节提供支持，不但输入了信心，也更好地推动了行业复苏。

“‘疫情的确是一场大考’，内容生产机构如何转战线下场景，致力于用科技力量促进内容、场景、用户更有效的连接，会成为行业复苏的关键因素。”陈聪说。

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