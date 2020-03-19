陈聪：科技力量将成行业复苏的关键因素

人民网北京3月19日电（许维娜）3月10日，人民网科技（北京）有限公司（下称人民科技）在人民网的指导下组织召开了金台圆桌——“人民战‘疫’·内容科技未来研判”线上研讨会，邀请政产学研代表、渠道、平台、企业、社会创作力量等二十余位代表积极谏言，共同谋划内容科技发展方向，共同促进内容生态良性发展。
太合娱乐集团CEO陈聪表示，此次新冠肺炎疫情对于院线电影的影响是非常大的。主要体现在四个方面：一是电影撤档或改档造成的压力；二是拍摄制作计划打乱；三是线下渠道运营的压力，没有现金流流入；四是复工初期的内容提供缺乏，用户量级少。
陈聪分析认为，全行业角度来看，有些问题是暂时的，好内容的价值和线下娱乐消费的规模，不会因为疫情有根本变化。但由于疫情的出现，许多产业原本存在的问题被放大，变得更加突出。“比如，内容类型或用户消费习惯的分化；宣发预算收紧，对于精准营销的需求变大；以及影院端收入增速放缓，各类成本费用提升情况下，需要更精细化的运营，并且探索新的变现的可能性。”
在陈聪看来，所有问题都是一体两面，危与机并存。他举例称，首先，疫情迫使内容的更多渠道输出，新的视频平台给内容提供更多的播出载体和变现方法；其次，电影行业也已进入了产业互联网阶段，越来越多的公司通过科技为产业链改造提供服务；最后，线下渠道的整合和新的模式，使所有传统业务均可以用科技的玩法来重新做一遍。
疫情发生后，电影主管机构和各地政府密集出台支持影视企业的政策，从创作、宣发、影院等产业链各环节提供支持，不但输入了信心，也更好地推动了行业复苏。
“‘疫情的确是一场大考’，内容生产机构如何转战线下场景，致力于用科技力量促进内容、场景、用户更有效的连接，会成为行业复苏的关键因素。”陈聪说。
3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉 新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】
压减数千亿涉企收费举措细则将出 进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】
一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降 今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】
一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5% 中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】