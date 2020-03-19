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陈燎罕：战胜疫情要善用科技利器

2020年03月19日11:06  来源：人民网-财经频道
 

人民网北京3月19日电（许维娜）3月10日，人民网科技（北京）有限公司（下称人民科技）在人民网的指导下组织召开了金台圆桌——“人民战‘疫’·内容科技未来研判”线上研讨会，邀请政产学研代表、渠道、平台、企业、社会创作力量等二十余位代表积极谏言，共同谋划内容科技发展方向，共同促进内容生态良性发展。

涂鸦智能联合创始人兼总裁陈燎罕表示，疫情让许多人患上了“信息流行病”，意即线上和线下的信息来源过多且混乱，造成民众无所适从，进而感到焦虑。在他看来，现象除了依赖媒体机构和政府机关共同治理，还可以通过AI和IoT技术，也就是内容科技的力量，找到解决方案。

陈燎罕介绍，各地政府在疫情防控过程中，结合科技产品，如智能家居和智慧小区等平台，起到了事半功倍的效果。他举例称，比如快速筛查辖区内的重点人群，让社区人员实时掌握相关区域返乡人员信息及其他返户人员数据，建立人员信息档案，并进行日常追踪，争取疫情排查和防控的主动权。再如，在政府单位出台相关人员及车辆管控措施时，社区防疫人员在小区人口信息采集的数据支持下，可有效通过智能门禁和车辆通行系统进行分时分区控制，严格限定住户、访客的出入，实时监测辖区内的出入记录，并针对社区内的出行轨迹进行智能分析。当出现重点人员出入或者住户频繁出入等情况时，可自动上报预警信息，通过数据研判为政府部门的组织防疫决策提供依据。

陈燎罕认为，这些解决方案或科技平台，通过结合AI、物联网和大数据等技术，可从基层统整信息流，由下至上，确保人员信息汇总的效率和正确性。个别科技不再彼此孤立，5G、AI、IoT等技术，较以往更加相互串联且互相依赖，并运用于智慧制造、智慧医疗等跨产业领域，进而提升科技在产业中的影响和价值。这些整合科技应用，将为企业实现更高的生产力与企业价值。

(责编：许维娜、夏晓伦)
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