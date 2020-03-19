陈维宇：内容生产机构要抓住“习惯红利”带来的窗口期

人民网北京3月19日电（许维娜）3月10日，人民网科技（北京）有限公司（下称人民科技）在人民网的指导下组织召开了金台圆桌——“人民战‘疫’·内容科技未来研判”线上研讨会，邀请政产学研代表、渠道、平台、企业、社会创作力量等二十余位代表积极谏言，共同谋划内容科技发展方向，共同促进内容生态良性发展。

疫情时期，内容科技如何助力传播正能量、甄别虚假信息、传播科学知识等，带来了哪些改变？新榜总裁陈维宇表示，内容生产机构要通过自身的科技能力、数据能力以及枢纽型组织力建设，广泛传播权威科学的防疫知识。

结合新榜自身的业务。陈维宇表示，在过去一个月里，基于新媒体内容的大部分数据都有相当幅度的上涨。以1月19日为临界点，之后两周的传播数据呈现爆炸式增长，期间在看10w+的文章数量是去年同期的73倍。“因为疫情而被培养起来的内容消费和商业习惯，一经产生，就没那么容易消退。”

对此，陈维宇提醒，内容生产机构要加倍努力，抓住这种“习惯红利”带来的窗口期，提升自身进化能力，和更多产业实现更紧密结合，发挥内容生产机构在后疫情时代的价值。

在陈维宇看来，由于疫情宅家的影响，整个内容消费生态不断得到强化补充，在消费端形成消费习惯，在生产端提高内容质量和产出效率，进一步推进了内容生态的全局发展。而这些在疫情过后，将被行业进行赋能性吸纳，从而可以让内容行业高效复苏甚至超速发展，是对行业非常有利的一次自我进化过程。

(责编：许维娜、夏晓伦)