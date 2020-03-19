陈维宇：内容生产机构要抓住“习惯红利”带来的窗口期

人民网北京3月19日电（许维娜）3月10日，人民网科技（北京）有限公司（下称人民科技）在人民网的指导下组织召开了金台圆桌——“人民战‘疫’·内容科技未来研判”线上研讨会，邀请政产学研代表、渠道、平台、企业、社会创作力量等二十余位代表积极谏言，共同谋划内容科技发展方向，共同促进内容生态良性发展。
疫情时期，内容科技如何助力传播正能量、甄别虚假信息、传播科学知识等，带来了哪些改变？新榜总裁陈维宇表示，内容生产机构要通过自身的科技能力、数据能力以及枢纽型组织力建设，广泛传播权威科学的防疫知识。
结合新榜自身的业务。陈维宇表示，在过去一个月里，基于新媒体内容的大部分数据都有相当幅度的上涨。以1月19日为临界点，之后两周的传播数据呈现爆炸式增长，期间在看10w+的文章数量是去年同期的73倍。“因为疫情而被培养起来的内容消费和商业习惯，一经产生，就没那么容易消退。”
对此，陈维宇提醒，内容生产机构要加倍努力，抓住这种“习惯红利”带来的窗口期，提升自身进化能力，和更多产业实现更紧密结合，发挥内容生产机构在后疫情时代的价值。
在陈维宇看来，由于疫情宅家的影响，整个内容消费生态不断得到强化补充，在消费端形成消费习惯，在生产端提高内容质量和产出效率，进一步推进了内容生态的全局发展。而这些在疫情过后，将被行业进行赋能性吸纳，从而可以让内容行业高效复苏甚至超速发展，是对行业非常有利的一次自我进化过程。
3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉 新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】
压减数千亿涉企收费举措细则将出 进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】
一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降 今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】
一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5% 中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】