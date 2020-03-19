崔保国: 内容科技发展的空间还很大

人民网北京3月19日电（许维娜）3月10日，人民网科技（北京）有限公司（下称人民科技）在人民网的指导下组织召开了金台圆桌——“人民战‘疫’·内容科技未来研判”线上研讨会，邀请政产学研代表、渠道、平台、企业、社会创作力量等二十余位代表积极谏言，共同谋划内容科技发展方向，共同促进内容生态良性发展。

内容科技面临哪些新机遇新挑战，如何重新审视内容科技的价值，以及它对内容产业的贡献模式？如何利用内容科技推动中国数字经济、社会治理更好发展？清华大学新闻与传播学院教授、博导崔保国认为，人民网提出的内容科技战略，从理论上和实践上意义都很重大。对于内容科技如何有效运行，崔保国阐述了以下几点看法：

内容科技赋能媒体传播，给人们带来极大的便利性，实际上内容科技发展的空间还很大。崔保国举例，疫情期间清华大学开辟了“雨课堂”的平台来进行网络授课，但是平台操作太复杂、也不稳定，而后改用另外一块会议软件。但是对于线上授课来说，还有些方面不够人性化，便利性不足，有很大的提升空间。崔保国说在疫情特殊时期，全社会一下子进入到网络化生存和数字化生存的状态，这对大部分产业和娱乐产业有很大的冲击和变化，提出了新的要求。

另外，崔保国非常关注疫情期间的“谣言问题”。他认为我谣言治理还有上升空间。目前主流媒体平台开发了很多技术手段和宣传方法来控制谣言、减少谣言，可喜可赞。全国主流媒体非常注重舆情的变化，顺应人民的需求，有很多作为，对疫情控制做出了贡献。

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