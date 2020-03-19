人社部：三方面举措缓解技能人才短缺现状

人民网北京3月19日电（任妍）3月19日上午，人力资源社会保障部举行专题新闻发布会，介绍人力资源社会保障部门应对疫情相关工作进展情况。人社部职业能力建设司张立新司长表示，在企业复工复产的关键时期，将充分调度企业的积极性，发挥企业的用人主体作用，全力支持企业大规模开展职工技能培训，全面加强技能人才培养、使用、评价、激励等工作。

张立新表示，缓解技能人才短缺，壮大技能人才队伍，具体从三方面着手：

第一，全力支持企业开展职工技能培训。有3个方面的支持政策：

一是线上培训政策。在受疫情影响停工期间，对各类企业自主或委托开展的职工线上培训，按规定纳入职业培训补贴范围。对受疫情影响的企业开展项目制培训的，可按规定预拨一定比例的职业培训补贴资金。

二是以工代训政策。对企业、扶贫车间等各类生产经营主体吸纳贫困劳动力、就业困难人员等开展以工代训的，以及参保企业吸纳就业困难人员、零就业家庭成员就业并开展以工代训的，要给予不超过6个月的补贴。

三是新型学徒制培训政策。对企业新招用技能岗位职工、在职职工（含见习期）参加新型学徒制培训的，给予企业每人每年4000元以上的职业培训补贴。新型学徒制培训政策扩大了范围，从原来的面向企业新招用技能岗位职工，扩大到企业所有在职职工（含见习期），只要参加新型学徒制培训，都可以享受新型学徒制的补贴。

第二，推进企业技能人才评价选拔工作。实现以评促训、以赛促训，落实“放管服”改革要求，改革完善技能人才评价制度，全面实施企业技能人才自主评价，把职工的评价权交给企业，充分调动企业和职工的积极性。企业在疫情期间开展评价时，可结合生产实际，灵活开展评价工作。

同时，还将鼓励龙头企业，并遴选社会培训评价组织，为不具备自主评价条件的中小微企业职工提供评价服务。除此之外，将在适当的时候，针对企业职工广泛开展职业技能竞赛，举办全国技能大赛，促进优秀职工选拔和培养。

第三，加强企业技能人才使用激励工作。推进工程技术领域技能人才和工程技术人才职业发展贯通，畅通技能人才职业发展空间，落实提高技术工人待遇政策，不断提高企业职工政治、经济和社会待遇，加强技能人才表彰和技能大师工作室建设，培养选树高技能领军人才和大国工匠。

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