人社部：128万户企业享受到失业保险稳岗返还186亿元

人民网北京3月19日电（任妍）3月19日上午，人力资源社会保障部举行专题新闻发布会，介绍人力资源社会保障部门应对疫情相关工作进展情况。人力资源社会保障部副部长李忠表示，目前已有128万户企业享受到失业保险稳岗返还186亿元，惠及职工4230万人，受益企业户数已经超过了去年全年。

李忠指出，失业保险的基本功能是保生活、防失业、促就业。在稳岗方面，人社部会同相关部门出台了政策，放宽中小微企业稳岗返还裁员率标准，允许湖北等疫情严重地区进一步扩大受益企业范围，对保障物资供应企业给予更大力度的支持，为企业纾困解难，帮助企业稳定就业岗位，不裁员、少裁员。

在保生活方面，对符合领取失业保险金条件的，及时足额发放，对不符合领取失业保险金条件的参保失业人员发放失业补助金，确保失业人员应发尽发、应保尽保，为失业人员提供基本生活保障。1-2月，共向219万人发放失业保险金61亿元，为领金人员缴纳基本医疗保险费13亿元。目前，江西、辽宁、陕西、安徽、新疆出台了失业补助金政策，其中江西、辽宁已经有1339人领到失业补助金135万元，受益人数将随政策逐步推进继续增加。

李忠表示，下一步，人社部还将进一步扩大失业保险稳岗返还政策的受益范围，帮助更多企业稳住就业岗位，进一步推动实现失业保险金“畅通领、安全办”。

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