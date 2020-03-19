杨健：持续恢复经济秩序 强化中国在全球供应链地位

人民网北京3月19日电 （记者罗知之）全球金融市场持续动荡中，3月18日，道琼斯工业平均指数和标准普尔500种股票指数午间跌幅超7%，第四次触发熔断机制。对此，中国人民大学金融信息中心主任杨健建议，中国应当利用纠错能力与执行力度等制度优势，遏制疫情蔓延并开始恢复经济秩序并如约开放金融市场，向全球提供医疗帮助，通过资本运作获得海外战略资源，强化中国在全球供应链的地位。

针对美股10天内第四次熔断，杨健指出，疫情冲击、原油价格等是一方面，另一方面是美股经过十年牛市已经处于相对高位，叠加经济衰退预期增强，市场存在一定回调需求，因此短期内波动幅度增大不可避免。美国在疫情管控方面暴露了诸多不足，如不能及时弥补、有力管控，美国疫情的持续时间也存在超预期可能。

谈及全球金融市场是否还有足够的对冲工具与机制，杨健认为欧美为主的海外国家对冲工具与腾挪空间有限：一是利率政策空间极其有限，在通缩压力下，通过推动实际利率下降以提高投资需求的效果有限；二是量化宽松政策的流动性提升作用在当前流动性总体宽松的背景下边际效果递减；三是财政货币协同是现存的可行方法，但由于国家的体制、政治、债务等多重不利因素，施行难度较大。

“总体来说，我们对美国通过对冲工具抵御经济衰退的能力持谨慎态度；对欧盟国家采取货币政策与财政政策共同防范市场风险的意愿表示担忧。”杨健说。

他指出，虽然中国金融市场传导机制薄弱，单边市场对冲工具匮乏，借助大财政、小金融的国家体制，如果财政政策与货币政策的协同措施得当，及时推进经济恢复以及率先恢复生产制造的可能性要超过其他国家。

在这一轮全球金融市场动荡行情中，中国资产跌幅较小。杨健认为，一方面，中国资产相对于全球市场来说性价比较高，国家支撑力度较强；另一方面，这也是人民币国际化、资产证券化程度低与国际资本开放度低造成的避险现象。

“我国在全球产业链占据重要位置，国际贸易对中国经济发展至关重要。此次海外疫情加速扩散将会从进出口贸易对国内外向型产业造成阶段性冲击。虽然由于经济结构与国情特征不同，中国消费市场前景向好，中国工业部门被疫情影响了发展节奏而非复苏趋势。”杨健强调。

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