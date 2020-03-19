工信部实施《中小企业数字化赋能专项行动方案》

人民网北京3月19日电 （记者车柯蒙）日前，工业和信息化部实施《中小企业数字化赋能专项行动方案》，以数字化赋能中小企业，助力疫情防控、复工复产和可持续发展。
《专项行动》明确了行动目标、13项重点任务和4项推进措施。强调着力运用信息技术加强疫情防控，促进企业尽快恢复生产运营；加快发展在线办公、在线教育等新模式，培育壮大共享制造、个性化定制等服务型制造新业态；搭建供应链、产融对接等数字化平台，帮助企业打通供应链，对接融资链；强化网络、计算和安全等数字资源服务支撑，加强数据资源共享和开发利用；推动中小企业实现数字化管理和运营，提升智能制造和上云用云水平，促进产业集群数字化发展。
下一步，将强化组织保障，完善激励机制，组织供需对接，加强培训推广，重点抓好“四个一批”：
一是广泛征集一批技术力量强、服务效果好的数字化服务商、优秀数字化产品和服务；
二是组织“创新中国行”、中小企业数字化赋能高端论坛、大中小企业融通创新暨数字化产品和解决方案对接等一系列活动；
三是利用“企业微课”等线上平台，开展一批数字化网络化智能化技术培训；
四是总结推介一批数字化赋能标杆中小企业和实践案例，以示范引领广大中小企业。
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