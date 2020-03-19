聂庆平：美国是否已面临金融危机

3月13日，全球财富管理论坛（GAMF）在京举办了《当前形势下全球金融市场风险、趋势与应对策略》全球网络视频会议，来自亚、欧、北美、大洋洲的二百多位嘉宾在线出席会议。中国证券金融公司董事长聂庆平在会上发言，从美国金融体系存在的问题、当前是否面临金融危机、中国经济的表现与资本市场特点三个方面阐述了看法。

美国金融体系的脆弱性可能是全球资本市场体系不稳定的最重要的因素

去年11月在国际金融论坛上我曾提出了这个看法，大家可能认为美国的金融体系应该是很稳固的，其实不然。具体有三个方面的原因。

第一，美国并没有实质性解决2008年金融危机的问题。实际上美国2008年的不良资产是通过美联储的QE量化宽松给收购了，所以4万亿美元仍然存在美联储的资产负债表上，并没有消除，再加上美国政府国债已经超过23万亿美元，整体杠杆率不断上升。

第二，美国股市整体高市盈率的状况是客观存在的。美股从2009年到现在上涨了1万多点，经历了10年的上涨，泡沫是肯定的，而且估值很高。总体上看，道琼斯指数和标普500指数累计收益率都超过了百分之三百以上，而且美股增长中有很大的脆弱性，主要是一些蓝筹股的指数增长过快。从统计来看，像亚马逊累计的涨幅达到了13倍，苹果和波音的涨幅分别是9倍和8倍。美股总市值的增加有84%来自于前十大蓝筹股，包括波音、微软等，反映了在估值上有一定脆弱性。

第三，从上市公司的盈利增长性来讲，投资的实际的收益率是在下降的。前面有嘉宾也谈到，如果按收益率折算的美股的市盈率更高，可能达到35倍到36倍。从静态来看也是很高的，在没有暴跌之前，标普和道琼斯指数平均市盈率基本上在25倍左右，市净率超过4倍，纳斯达克指数平均市盈率大约在38倍左右，市净率超过6倍，所以整体上美股是一个高估值的状况。从这个角度来看，其实油价和疫情只是引发美国金融危机的最后的稻草，客观的原因是自身的脆弱性和泡沫比较大。

美国当前是否已经面临金融危机

我个人认为，从市场的表现来看，实际上美国当前的状况已经可以算是金融危机了。近二十天内，道琼斯指数、标准普尔指数、纳斯达克指数整个跌幅都超过28%，从金融的维度来讲，瞬间的跌幅这么大，很有可能技术上已经进入熊市，那就是一场危机，衰退的可能性也很大，我们不宜估计的太过乐观。

从美国的救市政策来看，本周大概有5000亿美元的回购，下周可能还有接近1万亿的回购，后面陆续也有将近5000亿到1万亿的回购，这只是解决了流动性问题。特别是全球的ETF投资于美国股市所产生的集聚性的抛售效应，使流动性的问题比较突出，所以现在美联储的救市措施只是为了解决流动性的问题，为了保证整个金融体系清算资金的需要，但是根本性的长远问题仍然很难解决。而且这次也没法采用类似于美联储在2008年使用的收购不良资产的方式，因为那次目标很明确，主要是金融机构出了问题，所以收购金融机构的不良资产可以解决金融机构的信贷衍生品（CDS 和CDO）交易的窟窿。但是这次金融危机是整体美国经济衰退基本面的调整，下一步实际上对美国的冲击已经不是金融机构，而是企业和上市公司了。从昨天的报道情况来看，美国的银行体系当中，现在只有几家大银行的压力测试显示可以应对这种流动性的危机和股市暴跌的问题，美国的中小银行可能很难承受住压力。

所以这一次的冲击叠加之前2008年金融危机的影响，美国股市的上市公司从实业到金融都受影响，这次更困难的是美国实行全面的旅行限制，包括禁止欧洲旅客进入到美国，对整个航空业、旅游业和餐饮业等都会产生很大影响，作为以消费为主要GDP增长动力的美国来说，此次疫情无疑是对美国实体经济的重大打击。这一系列不确定性导致了美股不断的暴跌和熔断。从这样的情况来看，美国面临一场金融危机，并导致主要的西方经济体系进入衰退是可能的。

对中国情况的分析

第一，如何看待中国经济的表现。西方看中国经济主要是从GDP的增速来看，其实还有一个很重要的视角是从平衡的角度来看。如果整体宏观经济平衡，未来受影响的可能性就会相对较小。一方面在疫情影响下，我们在通过精细化复工复产的方式来逐步恢复经济，这是在控制疫情的情况下探索的一种经济发展的方式，只要平衡了，中国经济也不会差到哪里去；另一方面，虽然因为疫情的冲击导致了一些GDP的损失，但是抗疫隔离过程中，中国的居民消费方式开始改变了，以家庭为主，也有很多医药、医护服务等方面附加的消费增长，这些方面也会一定程度上带动经济的增长。

第二，也是最重要的一点，中国的资本市场仍然具有吸引力。无论是债市还是股票市场的估值，应该都是全球最低的。从这个角度来看，只要我们实行对外开放的政策，吸引外资大量的流入，加上国内本身金融资产的转换，不断加大资本市场蓝筹绩优资产的投资，应该说中国资本市场即使短期可能有波动，但是长期是看好的。中国资本市场重要指数成分股的普遍估值偏低，是A股市场能够走出独立行情的基础。

来源：微信公众号“中国财富管理50人论坛”

(责编：杨曦、孙阳)