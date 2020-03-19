疫情全球蔓延，中国如何稳住外资？

人民网北京3月19日电 （栗翘楚）“最近欧洲疫情愈演愈烈，，美国疫情也日益严峻，商务部今后将采取哪些措施稳定外资？”

3月19日的商务部网上例行新闻发布会上，来自中国新闻社的记者抛出这样一个问题。

“3月10日，国务院常务会议研究确定了应对疫情影响、稳外贸稳外资的6项举措。下一步，商务部将坚持稳存量和促增量相结合，围绕稳住外资基本盘，加大工作力度。”商务部外资司副司长叶威给出答案。

近期，关于疫情对中国吸收外资带来的影响成为广泛关注的话题。疫情全球蔓延对复工复产是否有影响？中国供应链是否存在危险？今天的这场商务部网上发布会，给出了答案。

稳存量和促增量相结合 稳住外资基本盘

当前，疫情在全球快速蔓延，已波及100多个国家和地区，不可避免的对跨国投资造成影响，疫情可能会导致全球跨国直接投资总量萎缩。联合国贸发会议从疫情在上半年得到控制和全年流行两种情形分别测算，预计跨国直接投资分别下降5%和15%。

叶威介绍，为应对疫情带来的影响，稳外贸稳外资，商务部从5个方面加大工作力度。一是推动进一步扩大开放。加快压减全国和自贸试验区外资准入负面清单，持续扩大外资市场准入；加快修订《鼓励外商投资产业目录》，增加鼓励条目，提升开放广度和深度。

二是落实各项稳外资政策措施。为应对疫情，国务院及其相关部门又出台了一系列稳外贸稳外资政策措施，并围绕外资企业全面复工复产提供政策支持，落地见效，让企业有实实在在的获得感。

三是建设高质量开放平台。推动218个国家级经开区创新提升，赋予自贸试验区更大改革创新自主权，更好发挥重点开放平台稳外贸稳外资的示范带动作用。

四是提升投资促进水平。提升多双边投资促进机制效能，发挥好进博会、投洽会等重大展会平台投资促进作用。

五是持续优化外商投资环境。实施好《外商投资法》及配套条例，建立外商投资服务体系，健全外资企业投诉工作机制，做好招商、安商、稳商工作。

加大复工复产协同力度 维护产业链基本稳定

全球产业链供应链环环相扣，随着疫情的蔓延，将对上下游产业、全球产业链供应链产生一定的影响。

商务部外贸司一级巡视员江帆介绍，对此，商务部出台了相关政策，帮助企业纾困解难，加快复工复产。

一是进一步完善了外贸外资协调机制，加强企业复工复产跨区域、跨部门调度，会同各地方、相关部门协调解决企业遇到的具体问题。二是先后出台了推动商务领域企业有序复工复产、做好稳外贸稳外资促消费工作等一系列政策措施，千方百计帮助企业保订单、保市场。三是用足用好政策工具，强化服务。落实出口退税、出口信用保险等优惠政策，让内外资企业都能够享受到政策红利。引导企业无纸化申领进出口许可证件，指导中介组织加强对企业的法律服务。

随着一系列复工复产政策逐步落地见效，全国重点外贸企业复工呈现加速恢复态势。据统计，除湖北外，全国66.7%的重点外贸企业复产率超过70%。

江帆表示，为把疫情对外贸企业的影响降到最低，商务部会同各地方、各部门密集出台稳外贸政策，重点运用世贸组织规则允许的财税、金融、出口信保等手段支持外贸企业保市场、保订单，引导企业做好风险防范。

叶威表示，中国将不断加大抗疫国际合作力度，在当前特殊形势下继续深化与全球各国的经贸务实合作，精准实施扶助政策，助力企业稳住国际市场。

“总体看，我国经济长期向好的基本发展趋势不会变，我国超大市场规模的强大磁吸力不会变，我国在产业配套、人力资源、基础设施等方面的综合竞争优势不会变，外国投资者长期在华投资经营的预期和信心不会变。”叶威说。

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