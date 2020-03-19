原标题：云南9个“直过民族”和人口较少民族宣告整族脱贫

新华社昆明3月19日电（记者杨静）在决战脱贫攻坚、决胜全面小康的关键节点，云南省19日正式宣布9个“直过民族”和人口较少民族实现整族脱贫，剩余2个“直过民族”今年也将实现整族脱贫，历史性告别绝对贫困。

云南省政府副秘书长、扶贫办主任黄云波介绍，到2019年年底，独龙族、基诺族、德昂族、阿昌族、布朗族、普米族、景颇族、佤族、拉祜族9个“直过民族”和人口较少民族实现整族脱贫，全省“直过民族”和人口较少民族贫困发生率降至2.41%。

“直过民族”一直是云南脱贫攻坚的“硬骨头”。针对11个“直过民族”和人口较少民族聚居区大都处于深度贫困状态的实际，云南省坚持先难后易、先行攻坚，一族一策、一族一帮，创新实践“一个民族聚居区一个行动计划、一个集团帮扶”攻坚模式，推动“直过民族”聚居区实现社会形态和物质形态两个“千年跨越”。

在今年6月底前，怒族、傈僳族的剩余贫困人口也将达到脱贫标准。届时，云南省的11个“直过民族”和人口较少民族将全部实现整族脱贫。

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