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人社部：128万户企业享受失业保险稳岗返还186亿元

2020年03月19日20:48  来源：新华网
 
原标题：人社部：128万户企业享受失业保险稳岗返还186亿元

　　新华社北京3月19日电（记者王优玲）人力资源社会保障部副部长李忠19日介绍，目前已有128万户企业享受到失业保险稳岗返还186亿元，惠及职工4230万人，受益企业户数已超过去年全年。

　　人力资源社会保障部就应对疫情相关工作进展情况于19日举行专题新闻发布会。李忠说，失业保险支持企业稳岗、加强失业人员基本生活保障工作，就是为充分发挥失业保险的功能作用，帮助企业和失业人员共同应对疫情对他们的冲击。

　　据介绍，人社部会同相关部门出台政策，放宽中小微企业稳岗返还裁员率标准，允许湖北等疫情严重地区进一步扩大受益企业范围，对保障物资供应企业给予更大力度支持，为企业纾困解难，帮助企业稳定就业岗位，不裁员、少裁员。

　　李忠说，在保生活方面，对符合领取失业保险金条件的及时足额发放，对不符合领取失业保险金条件的参保失业人员发放失业补助金，确保失业人员应发尽发、应保尽保，为失业人员提供基本生活保障。1月至2月，共向219万人发放失业保险金61亿元，为领金人员缴纳基本医疗保险费13亿元。目前，江西、辽宁、陕西、安徽、新疆出台了失业补助金政策，其中江西、辽宁已经有1339人领到失业补助金135万元，受益人数将随政策深入落实不断增加。

　　他强调，下一步，人社部将扩大失业保险稳岗返还政策的受益范围，帮助更多企业稳住就业岗位，进一步推动实现失业保险“畅通领、安全办”。

(责编：冯粒、曹昆)
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