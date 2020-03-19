杭州：55家A级景区免费开放 97家宾馆住宿降价

中新网杭州3月19日电(童笑雨)3月19日，杭州市文广旅游局党组副书记阮英表示，为推动旅游市场复兴，当前杭州共有55家A级景区景点免费开放，有97家星级酒店、绿色饭店、特色文化主题酒店、国际品牌连锁酒店参与住宿降价优惠活动。
当天，杭州市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作新闻发布会在杭州举行。阮英对日前杭州发布的《关于疫情防控期间支持旅游行业共渡难关的补充意见》(下称“《补充意见》”)进行实施情况通报。
3月13日，杭州市出台《补充意见》，提出通过鼓励A级景区实施免费开放、鼓励宾馆提供降价优惠、支持“非接触式”旅游服务场景应用等八项举措支持旅游行业度过难关。
据悉，截止3月18日17时，杭州市A级景区累计接待游客256117人次，其中西湖风景名胜区120086人次。比较热门的景区景点分别是西溪国家湿地公园(东区)、杭州植物园、杭州动物园、超山风景区、良渚古城遗址公园等。
游客在西湖边游玩。 江杨烨 摄
阮英表示，景区免费开放期间，将采取限流措施，日接待量不超过日最大承载量的50%，瞬间流量不超过最大瞬时流量的30%。游客进入景区仍需佩戴口罩，出示健康码。
在参加优惠活动的97家宾馆中，既有西子宾馆、西湖国宾馆、杭州望湖宾馆、杭州君悦酒店等西湖沿线酒店，也有杭州香格里拉饭店、西溪喜来登度假大酒店、杭州索菲特大酒店等知名国际品牌连锁酒店，桐庐、临安、淳安等当地知名的星级酒店也参与其中。
宾馆价格以上年度平均房价为参考，基础房型对新入住客人实施半价特惠。
作为“互联网之城”，杭州在旅游行业也力推无接触服务。自《补充意见》发布后，杭州依托城市大脑文旅系统，加大“20秒扫码入园、30秒酒店入住”等“非接触式”旅游服务场景的应用。
据悉，接下来，杭州还将启动“杭州人游杭州”活动，推出以乡村旅游为重点的十大健康旅游主题、100条旅游线路等惠民举措。(完)
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