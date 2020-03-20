多部门： 加大支持力度 确保畜禽产品保供稳价

在19日召开的国务院联防联控机制新闻发布会上，多部门有关负责人表示将多措并举，加大支持力度，确保畜禽产品保供稳价。

国家发改委农经司副司长邱天朝指出，目前总体上看生猪基础产能恢复向好，但是猪肉上市量的增加还需要一个过程。“今年要进一步支持扩大生猪生产。去年已经下达中央预算内投资3亿元，今年将进一步加大支持力度，投资计划将于近期下达。”

财政部农业农村司副司长姜大峪表示，下一步，将在保持目前各项生猪金融支持政策常态化运行的基础上，进一步多措并举，加大支持力度。一是继续加大对生猪保险的支持；二是研究探索依托养殖企业和规模养殖场（户），创新养殖保险模式和财政支持方式；三是支持有关商业银行，积极探索生猪养殖“大带小”金融服务，匹配专项信贷规模；四是支持有关政策性银行在业务范围内，加大对饲料生产、生猪养殖、屠宰加工、冷链物流等全产业链的支持，重点为新建或改扩建规模养殖场提供资金支持。

邱天朝还透露，近期，国家发展改革委将会同农业农村部发布《促进禽肉水产品扩大生产保障供应的通知》，进一步明确相关的支持政策和措施。

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