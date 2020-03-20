外债便利化试点扩围 支持高新技术企业跨境融资

记者3月19日从国家外汇管理局网站获悉，日前，为进一步便利中小微高新技术企业充分利用境内境外两个市场、两种资源，外债便利化试点范围进一步扩大至上海（自由贸易试验区）、湖北（自由贸易试验区及武汉东湖新技术开发区）、广东及深圳（粤港澳大湾区）等省市。同时，进一步提高北京市中关村科学城海淀园区的外债便利化水平。业内人士表示，此举将进一步满足中小微高新技术企业的境外融资需求，并助推更高水平开放型经济新体制构建。
2016年，中国人民银行、国家外汇管理局建立全口径跨境融资宏观审慎管理政策框架，取消外债事前审批，极大地便利了境内机构跨境融资。近年来，各地涌现出一大批具有自主知识产权、技术，工艺先进、市场前景良好的创新型企业。部分创新型企业特别是中小微创新型企业在成长初期净资产规模较小，跨境融资额度的上限较低，部分融资需求难以得到充分满足。为鼓励创新，支持中小微高新技术企业健康发展，2018年外汇局在北京市中关村国家自主创新示范区开展外债便利化试点，允许符合一定条件的中小微高新技术企业在一定额度内自主借用外债。此项试点政策较好地满足了中关村部分中小微高新技术企业的境外融资需求，降低了企业财务成本。
3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉 新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】
压减数千亿涉企收费举措细则将出 进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】
一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降 今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】
一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5% 中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】