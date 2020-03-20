便民利民 促进消费（快评）

随着疫情防控形势持续向好，与群众生活密切相关的生活服务业加快恢复经营。餐饮店里食客多了起来，出租车忙了起来，街面店铺恢复营业，从柴米油盐到衣食住行，市民生活便利。

生活服务业不仅是满足人们日常生活需求的民生保障，也是拉动消费的重要力量。“有信心把疫情耽误的时间抢回来，继续把生意做起来。”精准的防控措施和帮扶政策为服务业企业、个体工商户提振了信心。定时消毒，控制客流量，严格做好防疫措施筑牢安全底线；税费减免缓征，提供资金、用工支持，一系列政策和服务缓解商户经营压力。

为美好生活添动力，为市场繁荣增活力，生活服务业正在加快恢复。

《 人民日报 》（ 2020年03月20日 10 版）

(责编：杨曦、庄红韬)