餐桌充实 心里踏实（关注米袋子菜篮子④）

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在天津，发改委等多部门打出保供应、稳价格组合拳，覆盖生活必需品的产、供、销环节；抢抓春耕生产的同时，给粮油蔬果肉相关企业复工复产按下快进键；用线上销售、线下配送的方式，帮农户解决农产品销售难题……米袋子、菜篮子充实了，百姓心里踏实了。

3月17日，天津河东区大王庄菜市场。

水果、蔬菜、鱼虾蟹、肉蛋奶、副食调料一应俱全。住在市场附近的郑大妈扫码、测温进入市场后，买了萝卜、饺子皮、猪肉馅、茴香、黄瓜、草莓，花了42.9元。“准备包茴香馅饺子，买啥都有，物价不贵，日子踏实。”

正如郑大妈所感知的，国家统计局天津调查总队3月13日的统计显示，今年1至2月份天津CPI平均涨幅为4.2%，低于全国平均水平1.1个百分点。2月份环比上涨0.5%，同比上涨3.8%，涨幅均较上月回落0.8个百分点。

疫情发生以来，天津菜篮子米袋子供应充足，价格平稳，百姓餐桌丰富。“这都源于天津见势早、动手早，多部门联动，保供稳价见到成效。”天津市发改委副主任苑广睿说。

多部门联动

超市有卖 碗里有菜

民以食为天。特殊时期，菜篮子米袋子基本生活保障重在 “稳”。天津市商务局市场建设处石学亮清楚地记得，一个多月前，他马不停蹄跑了多个农贸市场，为的就是给大白菜价格“降温”。大年初二，市场监测显示，部分蔬菜的价格出现较大幅度上涨，如果不及时解决，将影响百姓生活。

稳供应就是稳大局。天津明确提出，确保群众碗里有吃的、超市和菜市场有正常市价销售的、市和区冷库有储存的、农村地里有种植的。天津市发改委、农业农村委、商务局、市场监管委、交通运输委等多部门迅即行动，出政策、给补贴、跑市场、打违法，联手发力，保供应，稳价格。

生活必需品的产、供、销缺一不可，天津相关部门协同联动，打出政策与监管组合拳，一手抓保证供应，一手抓调控市场，确保菜篮子米袋子充足。

供应足。农贸批发市场提前开业，多方组织货源，山东、内蒙古、河北、云南等地的蔬菜一车车运往天津，充实菜篮子。天津西青区辛口镇农产品批发市场春节期间一直开门营业，保证了天津近1/3的蔬菜供应。“同时，做好政府储备投放，迅速增加临时储备，价格低廉的储备肉、储备菜随时供应市场。”天津市商务局有关负责人说。

渠道通。天津市商务局、公安交管局、交通运输委等部门为民生保供企业开辟绿色通道，一张张通行证助力运输车辆畅行无阻，以最快速度直达目的地。商超开启无接触配送服务，仅2月份就有近2万吨蔬菜生鲜在线上出售。

价格稳。启动应急价格监测机制，实施“菜篮子”工程商品价格监测日报制度，将粮油、食盐、速冻食品等纳入监测体系，每日向社会公布主要蔬菜品种批发价格。市场监管部门派出监督员巡查重点商超，打击哄抬物价行为。“市场监管委先后组织16个区局2644人与委机关和直属单位抽调的2批干部组成‘市场秩序监督员’下沉到全市4336家药店、150家大型超市、392家菜市场及21家批发市场实施监督，重点打击哄抬价格、囤积居奇、哄抢物资、虚假宣传、假冒伪劣等扰乱市场秩序行为。”天津市场监管委副主任石玉颖说。截至3月15日，市场监管部门已公布46批违法典型案例和18批疫情防控典型问题。

如今，天津市场上的大白菜早已回归“白菜价”，肩负着保障基本民生使命的商超和菜市场也始终敞开大门，市场商户、超市员工、快递小哥，合力组成了抗疫坚实防线的每一环。一个个令人安心的“营业中”提示，是对民生的郑重承诺。市场波澜不惊的背后，是天津科学决策早见势、统筹调度早动手的成果，也体现了多部门协同机制的高效率。

源头抓生产

不误农时 春播春种

记者在大王庄菜市场看到，猪肉30元/斤，鸡蛋3.5元/斤，生菜5元/斤，小白菜6元/斤，萝卜3.5元/斤，价格平稳。“菜园子连着菜篮子，要保证市场上有，农地里首先要有。”天津市农业农村委总农艺师张建树说。

最近几天，农业部门鼓励农户种植的首批速生叶菜上市了，其中部分采用直供直销的模式，第一时间送至社区、超市。从2月初开始，天津陆续筛选了58家蔬菜保供基地，对油菜、生菜等7种速生叶菜按照每亩800元标准给予生产补贴，承担保供责任。

眼下，正是春耕的重要时节，为了不误农时，全市春耕备耕已经全面展开，宁河区、北辰区等在做好疫情防控的前提下，春小麦开始播种，农资产品也已基本备齐。“为有效落实粮食安全省长责任制，确保粮食生产安全，保障市民米袋子供应充足，天津市财政局下达涉农区农业支持保护补贴资金3.6亿元，对小麦、玉米、水稻等种粮农民，每亩补贴95元，支持各涉农区抓早抓好天津春耕生产，保障各涉农区抢抓农时、不误农事。”天津市财政局有关负责人说。

早早复苏的不仅仅是农田。天津食品集团二商迎宾公司1月底已恢复熟肉加工和生猪屠宰，每天可供约120吨冷鲜肉；康师傅的生产线大年初四就开足马力，方便面、瓶装水不断摆上货架。天津海关为进口原料通关提速，助力粮油企业快马加鞭复工复产。

疫情期间，粮油蔬果肉相关企业按下快进键，加速生产，保证供应充足。不单满足百姓日常需求，更为众多企业复工复产提供坚实后盾。

销售提效率

对接产销 解决卖难

“疫情期间，一个突出的现象是，一方面农民因交通、人力等多重原因造成卖难，另一方面市区菜市场和超市又源源不断需要果蔬供应，如果能有效对接，既丰富市民菜篮子、果盘子，又解农民燃眉之急。”天津宁河区融媒体中心副主任李月欣告诉记者，正是出于这样的想法，宁河区融媒体中心作出了尝试。

天津宁河区苗庄镇后捷道沽村的于继霞种了3个大棚的菠菜，足有1.5万斤。“10多天前就该卖完了，接茬种西红柿。但受疫情影响，销路受阻，要是不能及时种西红柿，损失可就大了。”对着宁河融媒体中心的镜头，于继霞说出自己的难事、急事。

当天，宁河融媒体中心播发《于继霞的“红根菠菜”半价啦！》。看到这条视频信息的人都纷纷伸出援手，原价7.5元，降价到3.5元的有机菠菜，只用了3天就全卖完了。“既帮农民解决卖难，又丰富餐桌，一举两得。”天津和平区的王先生通过同事的朋友圈看到于继霞的菠菜，马上就下单买了10斤。他说，最近通过微信买了不少农产品，既便宜质量又好，是疫情期间市场供应的有效补充。

不仅仅是宁河区，天津静海区、蓟州区农民积压在仓库里的苹果、山楂、红薯等农产品，在当地媒体帮助下，通过线上销售、线下配送，很快就发往天津各个区的市场以及市民家中。“疫情期间，帮农民就是帮自己，要想办法提升农产品销售效率。”蓟州区马伸桥镇育英洼村第一书记丁兰看到没有采购商上门收购苹果，就想办法帮助村民开通网上销售渠道，接了订单又自己开车挨家挨户送货，帮助村民卖掉了7万斤苹果，被大家亲切地称作“苹果书记”。

《 人民日报 》（ 2020年03月20日 12 版）

(责编：杨曦、庄红韬)