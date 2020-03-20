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企业复工率员工到岗率稳步提升

八成返乡农民工已外出务工

本报记者   李心萍

2020年03月20日08:43  来源：人民网－人民日报
 

　　●除湖北外的规模以上工业企业人员平均复岗率约为80%

　　●已有1亿农民工外出务工，占春节前返乡农民工的80%

　　●各地累计“点对点”运送农民工超过410万人

　　　

　　如何看待疫情对就业的影响？各项稳就业举措成效如何？下一步，就业优先政策还将如何发力？人社部19日举行专题发布会，回应社会关切。

　　1—2月份，全国城镇新增就业108万人。2月份，受疫情影响，企业停工停产增多，用工减少，就业人数下降，全国城镇调查失业率为6.2%，环比上升0.9个百分点。

　　但是，疫情对就业影响是短期的、可控的。要看到，我国经济具有强大的韧性、潜力和回旋余地，长期向好的基本面没有变，就业市场有条件保持稳定。目前，在各方共同努力下，就业市场产生积极变化，各地企业复工率和员工到岗率稳步提升。全国除湖北外的规模以上工业企业人员平均复岗率约为80%，已有1亿农民工外出务工，占春节前返乡农民工的80%。

　　“为帮助务工人员尽快返岗，稳定和扩大就业，人社部建立了重点企业用工日调度和农民工返岗复工‘点对点’服务两项保障机制。”人社部副部长李忠说。

　　重点企业用工日调度保障机制，主要是为了帮助解决医疗防护用品生产企业、群众生活必需品生产企业等重点企业的用工问题。截至3月17日，重点企业数量已从2月15日的1330家扩大到了9138家，共帮助企业解决招用工人数37万人。

　　农民工返岗复工“点对点”服务保障机制，则是为了保障农民工有组织、成规模、分批次安全有序返岗。截至3月18日，各地已组织专车16万车次、专列309列、包车厢（火车车厢）1292个、包机514架次，累计“点对点”运送农民工超过410万人。

　　不过，李忠强调，当前企业用工短缺和部分劳动者无法返岗的矛盾依然存在。为了进一步稳定和扩大就业，20日起人社部将启动百日千万网络招聘行动，联合全国各地的公共就业服务机构和有关社会主体，利用100天的时间，集中推送上千万个岗位信息，提升供需对接效果。

　　“2月份全国共减免养老、失业、工伤三项社会保险费1239亿元，其中，中小微企业因免征社保费直接受益942亿元，比预计的金额更高，社保费的减免效果可能大于预期。”李忠说。

　　自2月20日人社部、财政部、国家税务总局印发了《关于阶段性减免企业社会保险费的通知》以来，各地正在陆续落实政策。目前，广东、广西、新疆和黑龙江已完成2月份企业已缴纳社保费的退费工作，天津、辽宁等10个省份正在分批进行退费，其余省份预计3月底前可全部完成退费工作。

　　针对有些省份减免和退费工作还没到位的情况，人社部养老保险司司长聂明隽解释道，这是由于目前部分省份的企业划型工作还没有结束。“企业划型原则上依据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》执行，对规定中没有明确的少数特殊企业，由各省结合实际确定。” 聂明隽说，人社部将督促划型没有完成的省份加快划型工作，尽快落实各项减免政策。

　　此外，为进一步帮企业减负担、解困难，做到不裁员、少裁员，截至目前，全国已有128万户企业享受到失业保险稳岗返还186亿元，受益企业户数已超过去年全年。

　　当前，疫情正在全球多点暴发，我国经济下行压力持续加大。为做好稳就业工作，就业优先的政策还需进一步加大力度。

　　人社部职业能力建设司司长张立新介绍，从3月下旬至6月底，人社部将在全国范围内实施“百日免费线上技能培训行动”，面向全国遴选50家以上线上技能培训平台，推出覆盖100个以上职业工种的数字培训资源，实现实名注册线上培训500万次以上。

　　“行动的对象、范围将覆盖企业返岗待岗职工，农村转移就业劳动者、失业人员、高校毕业生、贫困劳动力等城乡各类劳动者，以提技能来促就业。”张立新说。

　　在兜牢民生底线方面，数据显示，1—2月，全国共向219万人发放失业保险金61亿元，为领金人员缴纳基本医疗保险费13亿元。“为更好发挥失业保险保生活的作用，针对不符合领取条件的参保失业人员，各地还纷纷出台失业补助金政策，为失业人员提供基本生活保障。”李忠说，目前，江西、辽宁、陕西、安徽、新疆已出台失业补助金政策，其中江西、辽宁已经有1339人领到失业补助金135万元。


　　《 人民日报 》（ 2020年03月20日 12 版）
(责编：杨曦、庄红韬)
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