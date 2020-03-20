新疆9.6万家企业社会保险费获阶段性减免

本报乌鲁木齐3月19日电 （记者韩立群）受新冠肺炎疫情影响，一些企业经营负担加重。为减轻企业负担，自今年2月起，新疆实施阶段性减免企业社会保险费政策。对企业缴纳养老、失业、工伤三项社会保险费实施“免、减、缓”措施。今年2月共计减免社会保险费15.22亿元，惠及9.6万家企业。
“免”是指2月至6月，免征全疆中小微企业及按单位参保的个体工商户基本养老、失业、工伤三项社会保险单位缴费部分。“减”是指2月至4月，减半征收大型企业等参保单位（不含机关事业单位）基本养老、失业、工伤三项社会保险单位缴费部分。“缓”是指受疫情影响生产经营出现严重困难的企业，可申请缓缴养老、失业、工伤三项社会保险费。缓缴期限原则上不超过6个月。缓缴期间免收滞纳金。
据新疆维吾尔自治区人社厅统计，今年2月全疆为9.6万家企业减免基本养老保险14.29亿元，失业保险0.44亿元，工伤保险0.49亿元，共计15.22亿元。预计到今年6月，将减免企业三项社会保险费67.3亿元。参保人员的个人权益和社保待遇不受此影响。
3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉 新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】
压减数千亿涉企收费举措细则将出 进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】
一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降 今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】
一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5% 中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】