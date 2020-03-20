新型基础设施建设拓展创新发展空间（新论）

“新基建”作为新兴产业，一端连接着巨大的投资与需求，另一端连着不断升级的消费市场，必将成为未来中国经济社会繁荣发展的重要支撑

不久前召开的中央政治局常委会会议强调，“加快5G网络、数据中心等新型基础设施建设进度”。这一要求，为“新基建”按下快进键，彰显着以高质量发展促进经济增长的决心，赋予中国企业创新发展的机遇红利。

战疫期间，助力线上交易、远程办公、在线教育，云服务无处不在；从流动人员健康监测，到疫情态势研判，大数据应用身手不凡；广泛应用机器人配送、无接触方舱CT、红外人体温度快速筛检仪，人工智能崭露头角……数字技术的普及运用，人们愈发感受到托举产业数字化、数字产业化的新型基础设施的重要性。“新基建”作为新兴产业，一端连接着巨大的投资与需求，另一端连接着不断升级的消费市场，必将成为未来中国经济社会繁荣发展的重要支撑。

实际上，当我们从工业经济迈向数字经济，基础设施的内涵也随之革新。过去，大量经济活动建立在以铁路、公路、机场等为代表的传统基础设施建设上。如今，5G网络、工业互联网、物联网等网络基础、数据中心等数字基础、人工智能等运算基础，成为必要而普遍的新型基础设施。加快“新基建”进度，不是简单的基础设施建设，而是与产业化应用协调推进，既能增强基建稳增长的传统属性，又可以助推创新和拓展新消费、新制造、新服务。因而，提升传统基础设施智能化水平、新型基础设施产业化水平，既是国家通过投资促发展，也是企业面向未来谋布局。

作为“新基建”的重要组成部分，数字基建将为提升中小企业竞争力、消费驱动经济增长、创造更多就业机会等方面提供坚实支撑。比如，我们调研发现，96%的中小企业资金缺口在100万元以下，扶一把就能活。推进数字基建，不仅可以帮助中小企业利用数字工具提高市场响应能力，而且有助于金融机构快速分析和评价授信企业、及时化解中小企业融资难问题。又如，越来越多的人在疫情期间习惯了线上消费，促使更多传统企业转型线上寻找新机遇。推进数字基建，可让数字化进一步深入各类消费场景。对高校毕业生来说，也将在数字基建中获得并创造就业新机会。只有夯实数字化基础，完善智能化发展生态，企业才能更好发挥创新主体作用，助力我国经济培育新增长点、形成新动能。

数字基建的赋能，还将成为各地政府提升现代化治理能力的有力抓手。如何提升政府效能，推动政策精准落地，背后是对政府数字化转型的考验。作为深化“最多跑一次”改革的积极探索，杭州不久前上线“亲清在线”数字平台，一周内为11.4万家企业、37.1万员工兑付政策补贴3.36亿元，而按照传统线下方式，则需要企业提供更多证明，周期更长。疫情期间，浙江首创的健康码推广全国，其深层意义在于，如果进一步普及健康码的应用，与更多现实场景融合，将叩开城市数字化治理的大门。可以说，推进数字基建，拓展应用服务，有助于政府把公共服务高效地“精准滴灌”至企业和群众手中。

面对突如其来的新冠肺炎疫情，我国经济发展稳中向好、长期向好的基本面没有改变，中国依然是世界上互联网最活跃、迭代最快的市场。我们期待和更多企业一起，共享新型基础设施建设托举的广阔未来。

（作者为阿里巴巴集团董事会主席兼首席执行官）

《 人民日报 》（ 2020年03月20日 05 版）

(责编：杨曦、庄红韬)