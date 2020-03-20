全球航空业面临多重挑战（国际视点）

国际航空运输协会3月17日说，受新冠肺炎疫情影响，航空运输企业面临困境。疫情波及全球，许多国家和地区采取旅行限制措施。乌克兰自18日起暂停境内所有航空客运。图为17日在乌克兰基辅鲍里斯波尔国际机场拍摄的乌克兰航空公司飞机。

新华社发

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随着新冠肺炎疫情在世界多地持续蔓延，全球航空业受到剧烈冲击，面临生存和发展压力。一些航空公司纷纷作出调整，多国政府和相关方也积极出台政策措施为航空业纾困。分析认为，疫情可能催生全球航空业新一轮重组和洗牌。

国际航空运输协会3月17日说，受新冠肺炎疫情影响，许多国家和地区纷纷采取旅行限制措施，航空运输企业正面临空前的困境。国际航空运输协会总经济师布赖恩·皮尔斯表示，超七成航企手头现金不足以负担3个月固定成本开支。“疫情的蔓延特别是跨大西洋航运市场的关闭，将使航空业面临前所未有的挑战，此次疫情对航空业的打击不会低于2008年国际金融危机所带来的影响。”

全球航空业面临前所未有的压力

当地时间3月5日，英国弗莱比航空正式宣布破产，成为新冠肺炎疫情冲击下欧洲首家倒下的航空公司。这家有40年历史的英国最大国内航线运营商的倒闭，也成为当前全球航空业面临压力的一个缩影。

3月初以来，欧洲主要航空公司纷纷宣布将大幅削减航班次数以降低成本，部分企业甚至宣布将在未来几周内全部停航或只保留部分航线以确保本国海外居民回国需要。全球航空业专业杂志《国际飞行》数据显示，截至3月18日，欧洲已有包括斯堪的纳维亚航空、奥地利航空、布鲁塞尔航空等12家公司宣布全部或大规模暂停航班。3月19日，欧洲最大航空公司德国汉莎航空公司宣布，将削减95%的运力，停飞700架飞机。汉莎航空首席执行官卡斯滕·施波尔说，新冠肺炎疫情使汉莎航空处于前所未有的紧急状态，必须采取严厉措施来应对。

全球其他国家和地区的航空公司同样处境艰难。美国达美航空停飞超过300架飞机，占其机队规模的1/3；美联航、西南航空等美国其他主要航空公司也作出调整。此外，韩国大韩航空近期表示，受疫情影响，大韩航空将削减约80%的国际运力。目前全球航空公司股价已平均下跌接近25%，远超2003年非典疫情期间的跌幅。

除运输业外，疫情带来的连锁反应还波及航空制造等多个关键环节。多家航空运营商为削减开支推迟接收新客机，空客和波音这两家客机制造巨头面临压力，飞机零部件制造企业面临销售量下滑前景。波音公司近期发表声明，承认面对严峻挑战，需要采取必要措施和一切资源确保企业顺利运营。

航空企业和政府采取积极政策纾困

为应对当前所面临的困局，各国航空企业正努力节省开支，缓解现金流紧张带来的压力。除削减航班外，很多企业还采取了无薪休假、裁员等应急措施。

目前，挪威航空已要求一半以上员工停薪休假；斯堪的纳维亚航空停薪比例则高达90%；荷兰皇家航空表示将在未来几个月内裁员2000人以上；汉莎航空停止2019年股息派发，并考虑出售部分飞机回流资金……此外，针对当前疫情下航空货运需求量维持相对高位的情况，多家航空公司调整航班计划，在减少客运的同时增加货运航班数量，保持利润率。达美航空货运部副总裁科尔表示：“我们正在积极寻求为客户提供新的供应链解决方案，这同样也为企业突出重围提供了一个新的机会。”

国际航协的评估认为，当前航空企业面临的最大困难是缺乏稳定的现金流。根据最新数据显示，75%的航企手头现金不足以负担今后3个月不可避免的固定成本开支。对此，各大航空公司和机构纷纷呼吁政府和相关方采取更加积极的政策，协助企业共克时艰。

国际航协总干事兼首席执行官朱尼亚克称，全球航空业需要1500亿至2000亿美元的金融支持，建议政府为企业提供条件更为宽松的贷款，并呼吁政府尽快出台包括税费减免、航班时刻分配等在内的更加积极的政策措施。全球三大航空联盟寰宇一家航空、天合联盟和星空联盟16日也发表联合声明，要求政府和相关方采取行动，减缓全球航空业面临的困难和挑战。

据悉，目前全球已有多个国家和地区政府采取措施帮助企业缓解压力。近期，欧盟宣布将暂停固定时段起降权规则至2020年6月。根据此前的规定，航空公司至少需要保持80%的起降使用率，才能保留住特定时段和机位的使用权。而新规定的实施将允许航空公司削减更多的运力以节省开支。国际航协欧洲地区副总裁施瓦茨曼表示：“欧盟的决定使航空公司做出更有利的政策选择，这在当前情况下是非常及时而必要的。”此外，挪威政府近期也出台了关于免除航空税的政策，帮助挪威航空应对危机。空客公司也同意对部分客户延迟交付。

全球航空业或将进入新一轮重组期

根据国际航协2019年底的预测，2020年全球航空运力将增长4.7%。但航空数据咨询公司Ascend的最新数据显示，今年以来全球航空运力已下降2.8%。国际航协曾在3月5日预测，如果疫情传播范围进一步扩大，2020年全球客运业务的收入损失将高达1130亿美元。有分析指出，通过此次危机，全球航空业或将进入新一轮的重组期。

分析人士称，全球航空公司纷纷冻结招聘和投资，以此作为保护赢利能力的紧急措施，大型航空公司可能通过获得政府援助摆脱困境。另一方面，一些实力较弱的航空公司在疫情发生前已经陷入运营困境，被大型航空公司收购甚至破产的可能性大大上升。洗牌后的全球航空业格局应对风险挑战的能力将增强。

对于全球航空业未来的复苏趋势，皮尔斯认为，按照一般规律，全球航空业在疫情过后大约6至9个月后可迎来普遍复苏，但新冠肺炎疫情比以往任何一次疫情范围都广，同时各个地区的恢复周期也不一致，这将导致行业整体复苏步伐放缓。

朱尼亚克表示，长期来看全球航空业的前景仍然明朗。根据预测，到2036年，全球航空业将提供超过9800万个就业岗位，创造产值超过5.7万亿美元。航空业还将对全球经济复苏起到不可替代的作用，“维持航空运输领域发展的势头，将对加速结束此次危机、推动未来经济发展至关重要”。

（本报布鲁塞尔3月19日电）

《 人民日报 》（ 2020年03月20日 16 版）

(责编：杨曦、庄红韬)