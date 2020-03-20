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浙江缙云

金融活水来 养殖业正兴

夏水夫  王锡洪

2020年03月20日08:45  来源：人民网－人民日报
 

　　浙江大央泱牧业有限公司坐落在缙云县大洋镇新西寮村山林之间，这里海拔1500米，黑黝黝的藏香猪采取放养式管理，成了当地的特色产业。

　　这几年，藏香猪市场行情不错，公司打算扩大养殖，急需流动资金，但苦于没有可抵押的固定资产。“基地存栏量近7000头，全上了‘养殖险’，保额超过1100万元，但不能抵押真愁人。”公司负责人邓唐良说。

　　农行缙云县支行工作人员来到基地调研，了解到“藏香猪”身价不菲，育肥猪市场价每头高达5000元，种猪每头能卖8000元，有保险，市场还稳定。“能把活体抵押业务的难点突破就好了。”县支行副行长郑振科说。

　　为稳定生猪生产、保证供给，农行缙云县支行创新提出“生猪活体登记+保险保单+银行授信”模式。贷款审批“一路绿灯”，获审通过的第二天，4369头生猪抵押登记手续顺利完成。当晚，500万元的抵押贷款打到了公司账户上，邓唐良说，“这下可以放手去干了。”

　　据了解，这笔贷款不仅放贷速度快，利率还很低。由于大央泱牧业有限公司属于省级防疫重点企业，算上央行专项贴息，一年预计可为企业节约利息成本20万元。


　　《 人民日报 》（ 2020年03月20日 18 版）
(责编：杨曦、庄红韬)
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