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补上农业生产的服务短板（话说新农村）

王  浩

2020年03月20日08:45  来源：人民网－人民日报
 

　　越是面对风险挑战，越要稳住农业。精准施策、长短结合，补上农业生产的服务短板，让一家一户农民有了“好帮手”，为现代农业发展注入强大动能

          

　　“农时不等人，眼下小麦要浇返青水、施基肥，怎么办？”防疫不误春耕，山东滨州市滨城区农机合作社推广的托管服务，解决了不少大户的难题。植保无人机一小时作业100亩，大型喷雾机效率是人工几十倍，乡亲们纷纷点赞，“新农具下田，咱足不出户也能春耕，省力又省钱！”

　　这次新冠肺炎疫情是一场大考，考验着农业社会化服务能力。近些年，乡村涌现出越来越多的“田保姆”。据统计，全国农民合作社达到217.3万家，从事农业生产托管的服务组织36.9万个。他们有能力、有经验，带动新技术、新品种落地，有效化解了“谁来种地、怎样种地”难题。今年春耕，新型服务组织大显身手，农业农村部提出生产托管服务要完成作业面积15亿亩次。

　　看到成绩的同时，也要看到农业社会化服务体系的短板，经营规模偏小、集约化水平不高、服务能力不足等问题依然存在。比如，一些大田作物基本实现机械化一条龙服务，而特色作物的服务需求相对滞后，马铃薯、棉花、油菜等机械化率仅30%左右。一些社会化服务组织在抓生产方面轻车熟路，在如何找市场、打品牌方面能力不足。

　　越是面对风险挑战，越要稳住农业，补上农业生产的服务短板。日前农业农村部出台新型农业经营主体和服务主体高质量发展规划，提出到2022年，发展10万家各级示范家庭农场，农民合作社质量提升整县推进基本实现全覆盖，基本形成服务结构合理、专业水平较高、服务能力较强、服务行为规范、覆盖全产业链的农业生产性服务体系。

　　补短板要精准施策。有的地方采用政府购买服务、以奖代补等方式，引导社会化服务组织帮农民解决现实难题，农民见了实效，自然能更好更快地推广。针对服务组织发展实力普遍较弱的问题，不少地方通过成立联合社、打造产业联合体，实现了强强联合、资源共享、产业链分工协作，更好满足农民多元服务需求，提升市场竞争力。

　　补短板要着眼长远。一方面，多些政策“及时雨”，推进农机具、配套设施等要素抵押贷款融资，解决社会化服务组织“缺钱”难题；加强植保飞防、市场营销等专业人才培训，开展资质考核，打造一批高素质的人才队伍。另一方面，要激活市场主体，政府部门营造好营商环境，鼓励经营主体抓住机遇，主动对接需求，多在关键设备和环节上下功夫，提升自身实力，真正服务好农民群众。

　　补短板也要完善机制保障。要将新型农业服务主体纳入财政优先支持范畴，统筹整合资金，给予税收优惠。推动落实设施农业用地政策，保障新型农业服务主体合理用地需求。提升数字技术应用水平，加快农业农村生产经营、管理服务数字化改造。紧密利益联结，鼓励新型主体带动更多普通农户，把产业发展落到促进农民增收上来。让一家一户的农民多些“好帮手”，现代农业发展才能有更强大动能。


　　《 人民日报 》（ 2020年03月20日 18 版）
(责编：杨曦、庄红韬)
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