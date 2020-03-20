重庆江津 工业企业全部复工复产

“长兴机械能否尽快复工？园区龙头企业潍柴动力就差它配套了。”

“刚去现场看了，企业缺防疫物资，无口罩、无酒精，负责人还在隔离中。”

“长兴机械虽说只是家小企业，但是它不复工，会影响产业链上数百家企业复工复产。”3月15日，说起半个月前的这件事，重庆江津德感工业园区的粟泽祥依然十分感慨，“必须想办法！我们向长兴机械紧急调拨了一批防疫物资，派干部驻厂办公，全力协助企业实施疫情防控方案和复工计划。”两天后，企业复工了，整条产业链随之而活。

从2月到3月，江津区推动复工达产的类似案例还有很多。以龙头企业率先复工复产为抓手，江津坚持产业链、供应链、资金链“三链”协同，让员工回得来、原料供得上、产品出得去，打通堵点促复工，推动企业尽快恢复产能。

目前，江津区2871家工业企业全部复工复产，11万余名员工返岗，返岗率达96.7%。

打通上下游，畅通产业链

160米长的U形流水线，57道工序，散落的零件被精密地拼接成成品发电机。

3月15日，虽是星期日，重庆润通科技有限公司的车间里，工人们仍在加班加点。

“我们月产量20万台左右，但手上订单已经超过了80万台。”润通公司党支部书记左运林介绍，“上个月，我们一直盼着复工复产。结果流水线刚动起来，却得知配套企业无法复产，当时心里凉了半截。”

润通公司立刻上报情况求援。“我们马上跟进服务。”双福工业园管委会副主任易永红说，江津区紧急发函给配套企业所在区县政府，协调落实各项措施，5天之内让主要供应商恢复生产。

像润通这样的龙头企业，江津区共明确了47家，每家企业都由一位区级负责人督促指导复工复产。“一企一策、一事一议”，强化服务，破解梗阻，推动产业链协同复工协调运行。

与此同时，覆盖普通企业的“服务特派员”，也成为政府服务企业的有力抓手。

“我们一复工，区水利局的郑攀就来‘上班’了，给我们复工带来了加速度。”重庆鼎喜实业有限公司总经理肖宇说。

郑攀是江津区派到企业的“服务特派员”。到岗以后，郑攀每天忙不停：完善疫情防控制度，联系相关部门办理通行证，协调解决防疫物资……

政府强化协调服务，增强了协同复工复产的动能。目前，江津区416家规模以上企业、96个重点项目全部复工。

排忧解难题，保障供应链

3月17日，一辆大巴车从江津出发，直奔贵州。这辆车从厂门开到员工家门，点对点将26名贵州员工接回江津。“较为聚集的员工，专车接回。自行返回的员工，我们也会协助企业安排专门的隔离宿舍。”易永红介绍。

重庆西南制药二厂有限公司，是一家有着60多年历史的国企，此次被列入新冠肺炎疫情防控药品定点生产企业。公司负责人苏胜强介绍，“当地派出所成立了专班，连续工作24小时，为我们排查294名员工行动轨迹风险，提供了一份安全可靠的复工员工名单。”

企业开足马力生产，将300多万片药物提前12天发到了收治新冠肺炎患者的医院。

“员工安全返岗还不够，原材料也必须足量供应，汽车行业尤其如此。我们光零部件供应商就有463家。”东风小康汽车有限公司采购中心总经理助理石增超说，通过多方努力，2月底已有98%的配套企业陆续复工，但地处湖北的油箱供应商尚未复工，公司的库存只能满足10天生产。

“江津区政府与湖北方面协调，为我们开了一趟专车前往湖北取货，运回对方的库存产品，解了我们的燃眉之急。”石增超说。

在做好疫情防控工作的前提下，围绕“员工回得来、原料供得上、产品出得去”，江津区各部门、平台和镇街都安排专人专班，为企业复工复产逐一排忧解难，逐一打通堵点。

协力破梗阻，维护资金链

受疫情影响，有的企业现金流紧张，影响复工，更影响达产。这段时间，江津区主动搭台，推出了两场银企座谈对接会。

“江津是重庆的工业大区，也是低风险区域，要从全力以赴抓疫情防控，迅速转向两手抓两手硬。”江津区委书记程志毅说，在着力加强协调服务打通产业链、供应链堵点的同时，江津注重维护资金链，落实金融支持措施。

“银企对接为企业复产注入了活水。”江津区金融发展服务中心副主任陈晓丽介绍，江津各银行机构充分运用信用贷款、贴现、专项再贷款等，为307户企业提供商业信贷4.21亿元，为19户企业续贷3298万元，“最快的半天就完成了审批。”

“在全面落实重庆市支持中小企业共渡难关20条措施的基础上，我们也推出了6条措施。”江津区经信委副主任何富强说，江津设立3000万元风险补偿资金池，将为受疫情影响的中小企业提供3亿元的银行“增信贷”。

目前，江津已有不少企业从中受益。顺美吉医疗器械、重庆库铂科技等5家医药企业获得授信4160万元，西部诚通物流、新成储物流2家仓储物流企业获得授信4350万元，益海嘉里、双福农产品批发市场等11家粮油食品企业获得授信7.85亿元。

缓解了现金流压力，重庆齿轮箱有限公司党委副书记徐华亮信心十足，“今年是我们手头订单最多的一年，必须把损失抢回来。现在复工复产已经走上正轨，2000多名员工正在加班加点赶进度。”

在江津，矢志“把损失抢回来”的大小企业还有很多，他们的目标是——复工了更要达产。大轮船用的齿轮箱、汽车、高端装备……正在从这里发向西南、全国乃至全球。

《 人民日报 》（ 2020年03月20日 13 版）

(责编：杨曦、庄红韬)