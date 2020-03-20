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看这条产业链上下游怎样打通（人民眼·产业链协同复工复产）

本报记者 申 琳

2020年03月20日08:45  来源：人民网－人民日报
 

　　引 子

　　正月初六，张玉清准时从山东老家赶回位于江苏苏州高新区的莱克电气公司。作为这家拥有8500多名员工公司的执行总裁，张玉清这个年过得忐忑不安：疫情当前，延迟开工，2月份的90万台订单能完成多少？

　　莱克电气是一家以生产吸尘器、空气净化器、净水机等家用电器为主的电器制造企业，直接相关的上游配套企业就有600多家。“供应链长，上游可能卡壳的因素很多。”张玉清心里真是没底。

　　2月10日，是江苏各类企业陆续复工复产的第一天。早在10天前，张玉清就开始张罗复工准备工作：申请办理复工手续，准备防疫物资，组织人流物流……

　　民之所盼，政之所向。在统筹推进新冠肺炎疫情防控和经济社会发展工作部署会议上，习近平总书记指出，产业链环环相扣，一个环节阻滞，上下游企业都无法运转。区域之间要加强上下游产销对接，推动产业链各环节协同复工复产。

　　从2月10日到3月10日，莱克电气从只有20%员工到岗，到实现满负荷生产，精准纾困解难，及时打通堵点。一个月时间，这条产业链的上下游终于打通了。

　　　 

　　复工之初，困难重重

　　“上游企业40%复工了，但复产率只有20%”

　　2月10日，莱克电气复工第一天，只有20%的员工到岗。

　　张玉清倒也坦然，“我们有心理准备，前期梳理过，能到岗的就这么多人。”公司的员工，主要来自省内的苏北地区，以及邻近的河南、安徽等省。疫情防控之下，省外员工出不来，省内员工也因交通管控过不来。工人不足，莱克电气每个工厂8条生产线，当时只能开2条。

　　员工不足怎么办？复工之初，莱克电气即向非疫情严重地区派出招工团队，点对点招工，组织专门车辆运送，人员不足状况一天天得到缓解。公司还将行政、后勤保障等非生产部门员工充实到生产一线，开工至今，已调配人员1500多人次。至3月上旬，莱克电气用工恢复到正常水平。

　　“总算如期复工了。”张玉清着急的，不仅是缺“人”，还有缺“物”——公司正常的生产物料一般是备3天左右的量，加上春节前储备的，即使每个厂只开2条生产线也只够用7天左右。“原材料要是过不来，就是回来再多工人也没用。”

　　公司董事长倪祖根也说：“作为产业链高度细分的一个现代化制造企业，任何一个零部件的缺失都会影响整条生产线运转。”

　　作为莱克电气供应链管理部总监，曹祝轩感到困难重重。他和手下10余名员工的职责就是保物料供应，肩负着与上游600多家供应商的联络协调工作。

　　实际上，一拿到复工许可，曹祝轩和他的团队就开始满负荷运转，与600多家供应商紧急对接：“你们复工情况怎样，供货有没有保证？”

　　一番热线沟通，曹祝轩感觉还不错：大约40%的供应商已拿到了复工许可，针对莱克电气当时的开工状况，供应商那边应该能保证满足其生产所需。

　　可还没来得及歇口气，问题来了！曹祝轩与伙伴们在与供应商进一步联系时发现，“上游企业40%复工了，但复产率只有20%，物料供应其实只能保证我们公司8%的产能。”

　　龙头牵引，携手纾困

　　“大企业动起来，小企业好起来”

　　产业链环环相扣，实际上也就命运相连。曹祝轩所在的供应链管理部，现在更像是一个应急救援部门：发挥龙头企业的资源优势，帮助供应商共同解决复工复产难题。

　　3月初，一辆载着莱克电气10余名员工的汽车，开上了前往浙江温州的高速路。这是莱克电气派往乐清市一家开关供应商佳奔电子公司支援生产的。如今，这10余名苏州员工已在乐清工作了半个多月。

　　“这时候送员工，就是雪中送炭啊！”接受记者采访时，佳奔公司负责人徐先生难掩激动，“我们公司老员工回不来，新员工不熟练，而且还是花高价招来的劳务工。”

　　佳奔电子是一家有700多名员工的企业，春节后，大部分员工无法到岗。公司2月23日复工，首先就面临用工难题。

　　“劳务工每天工资二三百元，比老员工要高出将近百元，但劳动技能却差不少。就这样，还不容易招到人！”徐先生介绍，这段时间，企业每天能招来二三十名新员工，员工数恢复到85%左右，但因为不是熟练工，产能只恢复到六成左右。

　　位于苏州市吴中区的伊福尔电子公司，与莱克电气总部所在的苏州高新区毗邻，企业复工后最缺工人时，莱克电气派来了几十名员工支援生产。

　　“帮助太大了！这些天莱克电气不断来电来人，不光支援人手，还帮忙协调生产材料等。”伊福尔公司有关负责人石博感慨，像伊福尔这样只有300多员工的中小企业，如果不是莱克电气这样的龙头企业带动，复工会动力不足，复产会产能不足，“大企业动起来，小企业才会好起来！”

　　“其实我们同样要感谢像佳奔、伊福尔这样的供应商。如果他们不能复工或产能上不去，也就制约了我们终端产品的生产能力。”曹祝轩说。

　　复工后，张玉清带着曹祝轩等企业骨干一直在走访供应商，了解他们复工复产、订单执行情况，帮助解决生产中面临的问题。从省内的苏锡常到浙江的甬嘉杭，“一周要跑十多家吧，近的地方一天要跑两三家。”曹祝轩说，3月14日前后刚跑完苏州周边，3月17日，他们又赶往深圳去接洽供应商。

　　政企协同，打通堵点

　　“再加把劲，争取赶上和超过去年水平”

　　“以前跟政府部门打交道不多，这次有序推动全产业链加快复工复产，我们清楚地看到，没有政府的积极协调，很多堵点，单靠企业自己是不容易打通的。”回望这一个多月，曹祝轩颇为感慨。

　　为解决企业复工复产诸多实际困难，苏州高新区在“企业发展服务云平台”上，专门开辟复工复产模块。企业在复工复产方面有任何需要政府支持的需求，都可以申报。

　　苏州高新区为此成立了9个专项工作小组，从早期的防控物资、用工保障，到生产各环节的供应链、物流运输、金融供给等分别承担专项职能，24小时为企业提供保障。

　　张磊，苏州高新区经发委干部，已在供应链工作组工作了一个多月。

　　2月17日，苏州高新区复工复产模块上线第一天，莱克电气就申报了首批需协调复工的数十家供应商名单。

　　“我们根据莱克电气提出的申请，向有关企业所在的地方政府发函，就相关企业复工复产商请当地政府支持。”张磊介绍，接到莱克电气提交的名单，当天晚上，工作组就与其中的19家企业取得联系，并向当地政府开具联系函，积极协调供应商复工复产。

　　当天，苏州高新区共受理包括莱克电气在内53家企业提出的供应链协调申请，向区外发出协调函请求配合复工复产22家，协助完成区外配套企业复工复产19家。

　　协调复工复产的函件发出后，张磊的供应链工作组还一一打电话给企业，跟踪复工复产情况，涉及苏州市、江苏省以外的企业，苏州高新区会根据企业反馈继续向省市相关部门寻求支持协调。

　　“蛮认真！我接到苏州高新区好几个工作人员的电话，询问复工复产情况和有没有要解决的问题。”浙江佳奔电子公司负责人徐先生由衷点赞。

　　针对生产物资运输，苏州高新区成立了由交通、公安、商务等部门组成的区交通运输服务中心，开通专门电话，实行24小时值守，负责协调运输车辆在省市区内道路通行，有针对性地解决企业运输难等问题。

　　这时，曹祝轩的部门又几乎成了莱克电气的运输调度部，跟高新区的物流运输专项小组打上了交道。

　　因为疫情防控需要，起初，外地供应商的运输车辆是开到就近的高速公路服务区，在交通运输服务中心协调下，由莱克电气派出车辆前往接驳。

　　再后来，交通运输服务中心为企业开辟通道，待供应商车辆到达后，由莱克电气派人带有关证件手续前往接车。供应商车辆直达工厂卸货，司机不下车，待卸货后再由莱克电气专人送回高速公路路口。

　　截至2月底，苏州高新区758家规模以上企业、4500多家工业企业已全部复工复产。到3月15日，区内企业产能已恢复到85%的水平，用电量恢复到去年同期水平。

　　3月14日，莱克电气公司向“企业发展服务云平台”提交的第六批、也是最后一批需协调的2家武汉市供应商也复工了。

　　“产业链全部打通，我们可以满负荷生产了。接下来再加把劲，争取赶上和超过去年水平。”张玉清脸上挂满笑容。

            

　　图片说明：

　　图①：重庆三峡电缆公司开足马力保障医院专业电线电缆供应。

　　万 难摄（人民视觉）

　　图②：江苏泰州市，常发农业装备有限公司工人正在组装收割机，确保按时交付。 

　　汤德宏摄（人民视觉）

　　图③：重庆重通成飞新材料有限公司加紧生产风机叶片。

　　万 难摄（人民视觉）

　　图④：浙江湖州市，蓝光驱动技术有限公司工人赶制电梯曳引机。

　　张 斌摄（人民视觉）

　　版式设计：蔡华伟


　　《 人民日报 》（ 2020年03月20日 13 版）
(责编：杨曦、庄红韬)
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