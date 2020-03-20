中国经济供需循环愈加畅通（锐财经·一手抓防疫  一手促发展(29)）

近来，河北省多地根据市场供需动态，在做好疫情防控的同时，积极协调当地畜禽养殖企业饲料供应，保障运输畅通，有序引导畜禽企业复工复产，保障肉、蛋、奶等产品市场供应。图为在河北省成安县一家农业科技有限公司，工人将鸡蛋装箱。

新华社记者 王 晓摄

中国疫情防控形势持续向好，生产生活秩序正有序恢复。如何加快建立同疫情防控相适应的经济社会运行秩序，使供需两端热起来、转起来、动起来，成为眼下的重要课题。据了解，有关部门已出台并推进落实一系列针对性举措，以畅通供需循环，释放内生动力。

做好重点物资保供稳价

畅通经济循环，重点物资供应充足是基础和前提。肉禽蛋奶等重点农产品，就是事关消费者生活质量的重点物资。

3月19日，在国务院联防联控机制新闻发布会上，农业农村部畜牧兽医局副局长魏宏阳介绍，这一段时间，农业农村部会同有关部门采取了一系列应对措施，各地也都在积极行动，在上游环节抓饲料保供，在下游环节推动屠宰企业复产复工，搞好产销对接。

“饲料和屠宰环节目前复产复工率都已经在80%以上，同时我们有序推动开放活禽交易市场，帮助一些企业解决资金困难的问题。其中，南方黄羽肉鸡主产省活禽交易市场正在逐步开放，家禽屠宰企业开业率已经超过80%，活禽压栏、产品压库的问题已经得到了明显缓解，种蛋入孵量和雏鸡的市场投放量都已经趋于正常。应该说，困难已经得到大幅度缓解。”魏宏阳说。

作为大多数居民最主要的肉食品，猪肉供应对群众生活的影响十分牵动人心。在发布会上，国家发改委价格司一级巡视员彭绍宗表示，国家发改委会同有关部门采取了有力措施，多管齐下保障群众生活。“去年以来，我们多次投放了中央冻猪肉储备，今年春节假期过后又连续6周投放，本周还将继续投放。许多地方政府也密集进行了联动投放，并加大产销衔接与货源组织的力度，千方百计增加市场供应。同时，还鼓励增加禽肉等替代品的生产供应，增加肉类的进口，多样化地满足群众肉食消费。”彭绍宗说。

千方百计促进消费回补

3月18日，商务部消费促进司负责人王斌介绍，目前全国大型农产品批发市场、大型超市、品牌连锁店、电商平台以及快递业的开业率都超过了90%。同时，商务部监测的重点零售企业2月下旬日均销售额比2月中旬增长了5.6%；3月上旬，环比又增长了0.5%。

王斌表示，商务部将统筹防疫保供、流通发展和消费促进工作，充分发挥市场机制作用，千方百计促进消费回补和潜力释放，壮大新型消费和升级消费，为实现全年经济发展目标做出贡献。当前乃至今后一个时期，商务部将重点要抓好加力企业复工营业、扩大重点商品消费、壮大服务消费、促进城市消费、提升乡村消费、培育新型消费、创新消费促进平台等七个方面的工作。

“随着生产生活秩序的逐步恢复，特别是复工复产的有序推进，被疫情抑制、冻结的消费需求很快会释放出来。同时，在疫情防控中催生的新型消费和升级消费也很快会培育发展壮大起来。”国家发改委就业收入分配和消费司司长哈增友说。

哈增友表示，稳定和扩大居民消费，促进消费回补和潜力释放，是一项综合性的系统工程，需要上下左右协同发力。当务之急是进一步压实地方政府推进复产复工、恢复营业的主体责任，在做好疫情防控的前提下抓紧取消过度管控的做法和规定，尽快让消费热起来、让经济活起来。

有序释放经济内生动力

“消费展现出强大的韧性、活力和新的增长点。疫情发生以后生活必需品消费稳中有增，餐馆的堂食转外卖、外出用餐变成了居家做饭，1—2月份食品销售同比增长9.7%。新型消费和升级消费不断拓展，无接触配送、无人零售、直播零售等消费新模式、新方式快速发展。同时，人工智能、远程办公、‘互联网+医疗+药店’等逆势发展，信息消费、防护用品、卫生健康用品这些消费显著增长。”王斌说。

当前供需循环过程中出现的新模式和新业态，也将得到有力支撑。据文化和旅游部产业发展司司长高政介绍，疫情期间，以数字内容为核心的数字文旅产业异军突起、逆势上扬。网络动漫、网络音乐、网络直播、短视频等业态的流量大增，用户规模、日均用户时长节节攀升，相关指标创历史新高。各地博物馆推出了2000余项网上展览，春节期间总浏览量超过50亿人次，众多5A级景区开辟了线上游览功能，一批VR文化旅游产品在网上广为传播。高政表示，未来要进一步扩大优质数字文旅产品供给，加快释放新兴消费潜力，发展沉浸式体验型文旅消费，引导和培育网络消费、体验消费、智能消费等消费新热点新模式。

多位专家表示，在推动企业复工复产与促进消费需求回补同步进行的过程中，供需循环加速将有力地支持和保障中国经济平稳运行。未来，在新型城镇化、新型基础设施建设、区域经济一体化、供给侧结构性改革和农村改革等因素推动和支撑下，中国经济韧性将进一步展现，内生动力有望进一步释放。

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