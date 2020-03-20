项目部工人正在指挥架设T梁。
项目部工人正在进行T梁张拉作业。
江苏省宿迁市泗洪县上塘镇脱贫攻坚重点工程风电场项目由泗洪远能风电有限公司投资兴建。为了把疫情耽误的工期夺回来，该公司近日积极组织复工，加班加点，抢抓工期。图为3月18日，该公司工程技术人员在风电机组塔筒内紧张工作。
3月19日，在中国至东南亚大通道重点工程昆明（岷山）至楚雄（广通）高速公路扩建工程最高桥——横山村2号桥现场，中铁二十二局集团工人操作液压爬模机将模板顶到58米的高度，随后在高空作业面开始绑扎钢筋。至此，该工程全面复工复产。昆楚高速公路建成通车后，将带动沿线多个贫困县的经济发展。
3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉 新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】
压减数千亿涉企收费举措细则将出 进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】
一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降 今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】
一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5% 中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】