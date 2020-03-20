江苏省宿迁市泗洪县上塘镇脱贫攻坚重点工程风电场项目由泗洪远能风电有限公司投资兴建。为了把疫情耽误的工期夺回来，该公司近日积极组织复工，加班加点，抢抓工期。图为3月18日，该公司工程技术人员在风电机组塔筒内紧张工作。

张连华摄（人民视觉）