天津港开通海上丝绸之路新航线

本报天津3月19日电 （记者朱虹）3月19日，“天津—胡志明”集装箱班轮新航线开通。这是天津港集团今年开发的首条“21世纪海上丝绸之路”新航线。目前，天津港通达东南亚的集装箱航线有32条，年货物吞吐量超过157万标准箱，已恢复正常水平。
天津港是京津冀和“三北”腹地海上门户，距离雄安新区最近的港口，中蒙俄经济走廊东部起点，“一带一路”重要海陆交汇点。“近年来，中国与东盟国家经贸合作日益活沃，京津冀和‘三北’腹地的企业与之在各领域的深入合作也随之密切起来。”天津港集团物流经营中心主任余雷告诉记者，天津港在各地设立了百家营销网点，形成了基本覆盖晋、陕、豫、蒙、宁、甘、新、冀等地区的海铁联运网络。今天新开通的这条集装箱班轮航线运送的货类包含天津的进出口电子产品、河北的出口药品、山西的出口肥料、越南的进口水果等。
以天津银龙集团出口货物为例，天津港到越南胡志明港的直航航线从每周一班改为每周两班后，直接解决了直航运力不足问题，减少了货物在港等待船舶的时间，企业可以节省2天的全程运输时间和减少5%的物流综合成本，助力企业复工复产。
截至目前，天津港拥有“一带一路”集装箱航线46条。
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