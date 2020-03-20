北京商贸、餐饮企业有序复工

近期，北京市海淀区在做好疫情防控的基础上，有序恢复商贸、餐饮服务企业营业，为广大群众在购物、用餐等方面提供更多选择。图为3月19日，在位于海淀区的华熙LIVE·五棵松商业街区，一家餐厅的工作人员（左）为顾客测量体温。

新华社记者 任 超摄

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