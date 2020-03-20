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提质保供给  培育新业态

加速振兴国内游

本报记者  赵  珊

2020年03月20日08:50  来源：人民网－人民日报海外版
 

　　人们在蓬莱市八仙过海景区西侧海滩与海鸥互动。
　　于良意摄（人民视觉）

　　市民在佛山市仙湖景区的风铃木树林拍照。
　　龙 翔摄（人民视觉）

　　国内景区陆续开放，旅行社部分经营活动开始恢复，游客的出游脚步从城市游、周边游慢慢开启，旅游消费正在逐步恢复。国内游是2020年中国旅游市场的看点。提升供给质量，培育新兴业态，就成为国内游发展的重中之重。

　　景区有序开放

　　随着疫情防控形势持续向好，国内游市场加快复苏。据文化和旅游部统计，截至3月16日，全国已有28个省（区、市）3714家A级景区恢复对外营业，复工率超过30%，已开放的旅游景区主要为山岳型景区、开放型景区和市民公园等室外旅游场所。据携程统计，其平台上恢复预订的景区已超过1000家。由于疫情仍未结束，景区积极采取限流措施，目前游览人数仍远远低于疫情前水平。

　　在目前开放的景区中，人气最高的自然风光类景区有香山、鼋头渚、亚龙湾森林公园、蜈支洲岛、天涯海角、青秀山、西岭雪山等。携程集团副总裁、全球玩乐事业部CEO喻晓江说：“春暖花开，游客在名山大川这些非密闭的景区，享受自然风景和清新空气，有利于放松心情。在线预约已成为景区开放的标配。市民游客积极使用线上购票、在线收听语音导览等非接触方式健康游览。”

　　近日，上海、陕西、新疆、四川等多地恢复旅游企业部分经营活动。旅行社、在线旅游平台的首批产品开始恢复上线接受预订。一些地区的线下门店也已开业。旅行社开始有序复工，国内游市场加快复兴。这极大提升了旅游从业者的信心。据记者了解，恢复上线的首批旅游产品，主打少聚集、更私密的私家团、精致团，以现在时令的踏青、亲近自然的休闲游为主。携程跟团业务在快速恢复上海、陕西、新疆、四川等本地游产品。恢复后的跟团游把游客健康放在首位，采取一系列措施，包括司机导游上岗前需要测量体温并佩戴口罩，随团准备护理包，包含口罩、酒精、洗手液等用品。

　　提质旅游消费

　　消费是最终需求，是旅游产业增长的持久动力。旅游产业振兴的关键是扩大消费。近日，国家发展改革委、文化和旅游部等23部门联合发布《关于促进消费扩容提质 加快形成强大国内市场的实施意见》（以下简称《意见》），其中“重点推进文旅休闲消费提质升级”是核心内容之一。浙江、山东、辽宁、江苏等多地计划发放文旅消费券等刺激消费。

　　在近日巅峰智业主办的文旅振兴公益直播大会上，专家学者纷纷为扩大旅游消费支招。青岛大学文化旅游高等研究院院长于冲认为，旅游消费是疫情后旅游产业振兴的支点。旅游产业振兴首先从省市的周边游启动，带动国内旅游消费的振兴。

　　湖北大学旅游发展研究院院长、教育部旅游管理教指委副主任马勇认为，疫情过后，人们的旅游消费体验将会发生变化，大家更看重康养，让心灵和身体放飞，融入大自然。城市周边游、乡村休闲游的出游频次会有所提高，甚至会成为高频消费。

　　北京第二外国语学院教授、文化和旅游部“十三五”规划专家委员会委员厉新建表示，2020年旅游业的发展一定是国内游为重中之重。对人们国内游的质量要求会发生变化。在国内游高质量发展的进程中，我们需要围绕着市场秩序、产品质量、标准落地、正视差异、补齐短板、强化优势、选准重点、服务大局上做一些重点的谋划，出台一些相应的政策。

　　培育新兴业态

　　17年前非典时，旅游同样深受重创，但之后国内游市场没有萎靡不振，而是迅速进入恢复期。17年后，中国国内游规模和质量都有了显著提升。2019年，国内旅游人数60.06亿人次，比上年同期增长8.4%，国内旅游收入5.73万亿元，比上年同期增长11.7%。国内游韧性更强，抗风险的能力也更强。

　　提升供给质量，培育新兴业态，成为国内游发展的重中之重。《意见》明确提出，培育新型文化和旅游业态，鼓励发展博物馆游、科技旅游、民俗游等文化体验游，开发一批适应境内外游客需求的旅游线路、旅游目的地、旅游演艺及具有地域和民族特色的创意旅游商品。促进全域旅游发展，提升国家级旅游度假区品质和品牌影响力。鼓励各地区因地制宜发展入境海岛游、近海旅游、乡村旅游、冰雪游、历史古都文化游等特色旅游。

　　疫情期间，旅游业专家和从业者举办多次线上论坛，共同探讨振兴之策。旅游消费升级的大趋势并不会随着疫情而改变，疫情反而会提振部分旅游产品的市场需求。未来，国内游将迎来多产业融合的时代，加速与医疗、养老、体育、研学等交融。康养旅游、生态旅游、体育旅游等被大家纷纷看好，将迎来大发展。对于旅游目的地而言，争取更多的游客，不仅只有好山好水自然风光，更需要营造一个舒适的生活休闲空间。

(责编：杨曦、庄红韬)
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