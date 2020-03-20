互联网企业赋能旅游（旅游漫笔）

疫情给旅游业带来巨大冲击，但也带来破旧立新、转型升级的机遇。互联网企业凭借自身独有的聚合、链接、拉动和修复功能，以构建优质消费环境为核心、以激发消费潜力扩大消费规模为目标、以辅助政府提升智慧化水平为抓手，可提供一组标准、一包工具、一张名片、一场节庆和一套系统，助力旅游业的复苏和升级。

一组标准，营造优质旅游消费环境。缺少对旅游产品和服务的标准化管理，游客的消费信心就难以提高。互联网企业近年来积极参与建立行业标准，推出了《中国景区旅游消费便利度指数标准》、《线上酒店服务质量评价标准与等级划分》、《餐饮商户卫生服务信息在线披露规范》等。这些反映了旅游消费环境在不断优化，也将直接激发游客消费的信心。

一包工具，提升文旅企业在线化水平。景区逐步恢复开园，互联网提供的实名制、线上预约、无接触入园等在线管理方式，是提升景区管理和调度水平的基础工具，符合文旅产业在线化发展的大趋势。

一张名片，为旅游目的地聚焦客流。如今，目的地营销的需求已从火车站大广告牌、新闻节目前10秒发展到线上整体形象的展示。互联网企业的强大整合能力可以把旅游目的地所有吃住行游购娱产品集中到专题页面，打造独特的城市IP，让抽象的营销概念找到具体产品的载体。

一场节庆，引爆文旅消费热点。文旅产业的繁荣需要节庆活动的刺激。近年来，互联网平台打造的各种购物节已成为百姓生活的热点，而线上旅游节庆活动也将成为一种新消费习惯，餐饮、酒店、民宿、娱乐、购物等生活服务全业态消费产品可纳入到旅游节庆活动中。

一套系统，助力文旅产业智慧化升级。互联网企业对大数据的应用将更加深入细节，以“文旅智能+”为景区打造从购票到出园的全流程智慧化游园综合解决方案。比如以“美团文旅大脑”指挥平台，为目的地提供客源地、年龄分布、消费水平、实时客流监控、预定趋势以及目的地异常报警等维度的用户数据分析，供目的地管理和决策。

在抗击疫情中，互联网企业的功能已经凸显，文旅产业的恢复与振兴应借力互联网，以整个社会智慧化的动能驱动文旅产业更加高效优质。

(责编：杨曦、庄红韬)